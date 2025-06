Patrício Pitbull conhece próximo adversário no UFC; entenda

Patrício ‘Pitbull’ Freire tem data marcada para sua segunda luta no UFC. Ele enfrentará Dan Ige no dia 19 de julho, no UFC 318, em Nova Orleans, Louisiana. Após a derrota para Yair Rodriguez em sua estreia, o lutador busca sua primeira vitória no UFC. Aos 37 anos, ele possui um cartel de 36 vitórias e oito derrotas e pode entrar no top 15 dos pesos-penas (66 kg) com um triunfo.

O confronto com Ige surgiu após uma enquete nas redes sociais de Pitbull, onde o adversário da vez foi o mais votado como próximo oponente. O havaiano, que ocupa a 14ª posição no ranking, vem de uma vitória sobre Sean Woodson e vê a luta como uma chance de solidificar seu nome enfrentando uma lenda do Bellator.

Esse duelo marca mais um passo na transição de Pitbull para o UFC, prometendo ser um confronto equilibrado que pode impactar a categoria até 66 kg.

Quem é Patrício Pitbull?

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Pitbull é o maior nome brasileiro a ter competido no Bellator MMA, organização que encerrou as operações no início de 2025. Dono de um cartel invejável, Patrício espera entrar com o pé na porta no UFC.

Durante sua passagem no Bellator, Patrício conquistou cinturão do peso-pena três vezes e o título do peso-leve uma vez. Pitbull realizou nove defesas bem-sucedidas e detém inúmeros recordes, agora inquebráveis.

Entre 2010 e 2024, o potiguar se despediu como maior atleta da história da companhia: maior número de lutas (30), maior número de lutas pela divisão peso-pena (28), maior número de confrontos valendo cinturão (18), maior número de duelos valendo o título do peso-pena (14), mais vitórias (24) e mais vitórias no peso-pena (22).

