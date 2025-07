A já turbulenta temporada 2025 da Stock Car ganhou mais um episódio neste sábado (19) no Velocitta. Helio Castroneves teve problemas mecânicos no carro da A. Mattheis Motorsport ainda no Q1 da classificação, parou nos boxes com fumaça saindo do carro e precisou de atendimento médico imediato por inalar a fumaça dentro do cockpit.

Castroneves não conseguiu sequer registrar tempo e foi retirado do carro pelos médicos da categoria. O médico oficial da Stock Car, Dino Altmann, explicou ao canal "Sportv" que Hélio sofreu uma leve intoxicação pela fumaça, mas não chegou a se queimar e passa bem.

Sucessão de falhas técnicas nos carros da Stock Car

A quebra no carro de Castroneves é só mais uma em uma lista cada vez maior na temporada. Assim como em outras etapas, o fim de semana no Velocitta tem sido marcado por uma sucessão de falhas técnicas nos carros: motores e câmbios voltaram a quebrar em série.

Na terça-feira (15), a segunda sessão dos testes extras foi cancelada. O segundo dia de testes na quarta-feira também precisou ser paralisado pelas inúmeras quebras. No sábado, a quebra no carro de Castroneves foi o episódio mais notável até aqui, pois o deixou fora da classificação e exigiu cuidados médicos.

Em nota, foi comunicado que “Helio Castroneves está bem, mas está fazendo inalação, com orientação do Dr. Dino Altmann, por causa do princípio de intoxicação que sofreu ainda na primeira volta do Qualifying Grupo 1 da Stock Car Pro Series.”

