Freguês de Charles do Bronx faz alerta antes do UFC 317: ‘Não aposte contra ele’

Com o confronto entre Charles ‘do Bronx’ e Ilia Topuria, marcado para 28 de junho no UFC 317 em Las Vegas, se aproximando, as expectativas e análises estão crescendo. Michael Chandler, que já enfrentou Oliveira duas vezes, comentou sobre o duelo. Em entrevista ao MMA Junkie, o americano destacou o equilíbrio da luta e elogiou a versatilidade e resistência do brasileiro, alertando que subestimá-lo seria um erro para o georgiano.

- É complicado. Você não aposta contra o maldito Charles Oliveira porque ele é muito bom em todas as áreas, e é um cara realmente difícil de vencer - afirmou Chandler, que perdeu para Charles do Bronx no UFC 262 por nocaute e no UFC 309 por decisão unânime.

Mesmo reconhecendo as qualidades de Charles do Bronx, Chandler também exaltou o poder de Topuria, que chega invicto com 16 vitórias e busca seu segundo cinturão no UFC, agora na divisão dos leves (70 kg).

- O Ilia Topuria tem um poder insano nas mãos e golpes extremamente precisos. Vai ser muito interessante ver como essa luta vai se desenrolar. Você tem que imaginar que, na trocação, a vantagem é dele, mas o Charles é casca-grossa em tudo. E eu sei disso, porque já enfrentei ele duas vezes - analisou Chandler.

Lutão à vista

O UFC 317, parte da Semana Internacional da Luta, promete agitar a divisão dos leves. Com Topuria invicto e Charles do Bronx como ex-campeão experiente, este embate tem todos os ingredientes para ser um dos grandes momentos do calendário do MMA em 2025.

