Brasil conquista ouro inédito na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, em Milão

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica conquistou a medalha de ouro na disputa geral da Copa do Mundo de Milão, na Itália. A equipe do Brasil somou 52.850 pontos nas duas séries neste sábado (19), superando Japão e China, que completaram o pódio. Este é o primeiro título do Brasil em Copas do Mundo na modalidade.

A pontuação decisiva veio da combinação de 25.950 pontos obtidos na apresentação com cinco arcos na sexta-feira (18) e 26.900 pontos na série mista com três bolas e dois arcos neste sábado. O desempenho brasileiro deixou tradicionais potências europeias fora do pódio.

Na série de cinco arcos, que garantiu a melhor nota da competição, o conjunto utilizou o tema do jogo Mario Bros. Já na série mista, que rendeu a terceira melhor pontuação, a apresentação foi ao som de "Evidências".

Brasil é medalha de ouro Geral na Copa do Mundo de GInástica Ritmica em Milão (foto: André Menezes/CBG)

Bárbara Domingos em três finais neste domingo

Bárbara Domingos, que havia terminado o primeiro dia em quarto lugar após as provas de arco e bola, caiu para a nona posição na classificação geral com 108 pontos. A queda ocorreu principalmente devido à sua apresentação nas maças, onde obteve 25.050 pontos e ficou em 33º lugar após perder o domínio do aparelho em dois momentos da rotina com tema "Garota de Ipanema".

Na fita, Bárbara se recuperou com uma apresentação ao som de "Aquele Abraço", alcançando 27.200 pontos e o sexto lugar, garantindo vaga na final deste aparelho. Com isso, disputará três das quatro finais por aparelhos no domingo (20).

Maria Eduarda Alexandre, outra representante brasileira no individual, terminou em 21º lugar geral com 105.100 pontos. Nas apresentações deste sábado, obteve 26.450 na fita (11ª colocação) e 26.700 nas maças (17ª posição).

A italiana Sofia Raffaeli conquistou o título do individual geral com 118.250 pontos. A alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica, ficou com a prata ao somar 117.450 pontos. O bronze foi para a ucraniana Taisiia Onofriichuk, com 114.150 pontos.

A competição em Milão serve como preparação para o Campeonato Mundial, que acontecerá no Rio de Janeiro entre 20 e 24 de agosto deste ano.

Neste domingo (20), o conjunto brasileiro disputará a final dos cinco arcos às 10h25 e a final da série mista às 13h05, pelo horário de Brasília. Bárbara Domingos competirá em três finais individuais: arco, bola e fita.

A programação completa inclui ainda a final individual das maças às 11h35, único aparelho em que o Brasil não terá representante na decisão. As competições podem ser acompanhadas pelo streaming da Federação Internacional de Ginástica, a FIGTV.

Com Bárbara Domingos, veja a programação das finais da Copa do Mundo de Milão

Domingo (20/07)

9h10 – Final arco

9h50 – Final bola

10h30 – Final 5 fitas

11h40 – Final maças

12h20 – Final fita

13h05 – Final 3 bolas e 2 arcos