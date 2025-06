UFC 316: Conheça os brasileiros que estão no card

O UFC 316 terá duas disputas de cinturão: Julianna Peña x Kayla Harrison, e Merab Dvalishvili x Sean O'Malley, ambas pelo peso-galo. O card conta com a presença de quatro brasileiros, um no principal e três no preliminar. Tal evento será realizado no próximo sábado (7), em Newark, nos Estados Unidos. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

continua após a publicidade

➡️Ankalaev desiste de luta com Alex Poatan: ‘Nunca mais vai voltar’

Brasileiros no UFC 316

Vicente Luque

Vicente Luque, apelidado de "The Silent Assassin" (O Assassino Silencioso, em português), é um lutador de MMA com um cartel de 23-10-1. Aos 33 anos, ele é natural de Westwood, New Jersey, e compete na categoria peso meio-médio (até 77,1 kg), ocupando a 14ª posição no ranking.

Em sua próxima luta, Luque enfrentará Kevin Holland, dos Estados Unidos. Com duas vitórias nas últimas três lutas, Luque busca se reaproximar do Top 10. Já Holland almeja sua primeira sequência de vitórias desde 2023, em sua terceira luta de 2025.

continua após a publicidade

➡️Jon Jones confirma acordo com Aspinall, mas inglês desmente

Bruno 'Bulldog' Silva

Bruno Silva, conhecido como "Bulldog", é um lutador de MMA com um cartel de 14-6-2, 1 NC (No Contest ou Sem Contestação, em português). Aos 35 anos, ele é natural de Piracicaba (SP) e compete na categoria peso-mosca (até 56,7 kg), ocupando a 12ª posição no ranking.

Após ganhar quatro de suas últimas cinco lutas, Bruno busca recuperar sua boa fase após a derrota para Manel Kape. No UFC 316, ele enfrentará Joshua Van, de Myanmar, que vem de três vitórias consecutivas e está em ascensão na categoria.

continua após a publicidade

➡️Freguês de Charles do Bronx faz alerta antes do UFC 317: 'Não aposte contra ele'

Brendson Ribeiro

Brendson Ribeiro possui um cartel de 17-7, 1 NC e tem 28 anos. Natural de Marituba (PA), ele compete na categoria peso meio-pesado (até 92,9 kg) e mede 1,91 m de altura.

Após um começo difícil na organização, Brendson se recuperou com duas vitórias seguidas. No UFC 316, ele enfrentará Azamat Murzakanov, da Rússia, buscando mais um triunfo que pode levá-lo a se aproximar do Top 15 da divisão dos meio-pesados.

Ariane da Silva

Ariane Lipski, com um cartel de 17-10, tem 31 anos e é natural de Curitiba (PR). Ela compete na categoria peso-mosca (até 56,7 kg) e ocupa a 13ª posição no ranking, medindo 1,67 m de altura.

Buscando recuperação no UFC, Ariane enfrentará a chinesa Wang Cong em uma luta pelo peso-mosca. A vitória é crucial para a brasileira se manter entre as 15 melhores da divisão, atualmente liderada por Valentina Shevchenko. Para isso, Ariane terá que superar uma das principais promessas da categoria.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte