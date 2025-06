Jamahal Hill, um antigo rival de Alex Poatan no UFC, foi direto ao comentar sobre a decisão do brasileiro de receber uma revanche imediata contra Magomed Ankalaev pelo título dos meio-pesados (até 93 kg). Reconhecendo a importância do brasileiro, o americano destacou que Pereira é um grande nome e contribui para a visibilidade da divisão.

- Ouvi dizer que é o que ele vai ter (revanche). No fim do dia, não depende de mim, depende deles (UFC). Ele tem marketing, ele vende, ele é um grande nome, se colocou lá em cima para ser uma das estrelas no UFC. Uma das maiores estrelas no UFC e no mundo. A divisão é boa enquanto seu nome estiver no meio - afirmou Hill ao Inside Fighting.

➡️Recentemente, Poatan confirmou que está se preparando para a revanche contra Ankalaev, embora ainda não haja uma data definida, esperando que o anúncio ocorra em breve. Após a derrota no UFC 313, em março, ele tirou tempo para se recuperar e reduzir sua frequência no octógono.

Enquanto isso, Ankalaev tem se mostrado impaciente com a demora de Poatan. Em provocações nas redes sociais, o russo afirmou que Poatan recusou datas para junho, julho e agosto. A expectativa é que o confronto ocorra em outubro, quando o UFC deve acontecer em Abu Dhabi.

