Estreante no UFC, Patrício Freire, mais conhecido como "Pitbull", está no card principal do UFC 314, que será realizado em Miami, nos Estados Unidos. O ex-duplo campeão do Bellator, encara Yair Rodriguez, pelo peso-pena, no próximo sábado (12). O Main-Event conta com a disputa do cinturão vago dos penas entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes.

Quem é Patrício Pitbull?

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Pitbull é o maior nome brasileiro a ter competido no Bellator MMA, organização que encerrou as operações no início de 2025. Dono de um cartel invejável, Patrício espera entrar com o pé na porta no UFC.

Durante sua passagem no Bellator, Patrício conquistou cinturão do peso-pena três vezes e o título do peso-leve uma vez. Pitbull realizou nove defesas bem-sucedidas e detém inúmeros recordes, agora inquebráveis.

Entre 2010 e 2024, o potiguar se despediu como maior atleta da história da companhia: maior número de lutas (30), maior número de lutas pela divisão peso-pena (28), maior número de confrontos valendo cinturão (18), maior número de duelos valendo o título do peso-pena (14), mais vitórias (24) e mais vitórias no peso-pena (22).

Aos 37 anos, Patrício Pitbull encara uma nova etapa em sua jornada. Visando coroar a sua carreira, o brasileiro busca o cinturão do peso-pena, do UFC. Algo eu em muitos momentos foi colocado pelos fãs e analistas do MMA, como o "detalhe" que falta para o sacramentar como o maior lutador da história da categoria.

