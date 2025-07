LeBron James cogita aposentadoria? Entenda

O futuro acerca de um dos maiores jogadores da história da NBA ainda é uma incógnita. A história de LeBron James no Los Angeles Lakers parece estar perto do fim.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

LeBron James e JJ Redick na NBA (Foto: AFP)

De acordo com o jornalista Chris Fedor, quando chegar a hora de LeBron se aposentar, o camisa 23 e astro do time da Califórnia, deve fazer o anúncio da aposentadoria antes do ínicio da temporada.

— Não vai ser uma situação em que ele joga o último ano e, na offseason, simplesmente se aposenta — afirmou o jornalista — A sensação que eu tenho é que o LeBron quer tudo. Ele quer a turnê de despedida. Ele quer todas essas franquias relembrando os momentos dele contra elas. Ele quer todo o brilho e o glamour que vêm com um dos maiores jogadores, senão o maior jogador de todos os tempos, anunciando sua aposentadoria, eventualmente — concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Site americano elege os 100 melhores de todos os tempos da NBA; veja lista

Apesar do momento conturbado no Lakers, LeBron James deve continuar na franquia de Los Angeles até a próxima temporada, mesmo sem um contrato de renovação. Aos 40 anos, o astro não quer "perder tempo" na busca por mais títulos, conforme afirmou seu assessor.

Franquias demonstram interesse por Lebron James

Segundo o jornalista Scoop Robinson, da ESPN, quatro franquias demonstraram interesse pelo astro da NBA: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers. Agora já aparecem 5 franquias interessadas em ter LeBron, com New York Knicks e Miami Heat adicionadas a lista e a desistência dos Clippers.

continua após a publicidade

O eterno debate: Michael Jordan x LeBron James

Na última segunda-feira (14), o site americano, Bleacher Report divulgou um ranking com os 100 maiores jogadores da NBA de todos os tempos.

O site americano, um dos mais influentes do cenário esportivo mundial, usou como critérios o impacto em quadra, conquistas coletivas e individuais, longevidade, pico de performance e contexto geral. A lista conta com Michael Jordan no topo da lista, à frente de nomes como LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar.

A escolha de Jordan como número 1 reacende o eterno debate entre o impacto dominante de Jordan nos anos 1990 e a longevidade incomparável de LeBron, que coleciona recordes em sua 22ª temporada. Para o Bleacher Report, Michael Jordan superou a longevidade e a influência de LeBron James.