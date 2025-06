Olá, pessoal, tudo bem?

Nesta sexta-feira, 20 de junho, início do inverno brasileiro, espero que o feriado de ontem tenha sido legal para todo mundo e que a nova estação, costumeiramente marcada por extremos, seja amena. Nunca esqueço o meu primeiro inverno de verdade nos Estados Unidos … e eu querendo andar de bicicleta (rs). Gostaria de falar sobre o nosso BRB Stock Car Pro Series, do qual participo, “rookiemente” (acho que inventei uma palavra nova) falando, pela A. Mattheis Motorsport. Achei excelente a atitude da Vicar que, juntamente com os competidores e a CBA, fez uma importante modificação no calendário da Pro e, consequentemente, das demais categorias coirmãs da Vicar.

continua após a publicidade

Mudar um calendário não é coisa simples. Ninguém acorda pela manhã e, do nada, decide que vai mudá-lo. Há sempre um motivo importante, como é esse caso. O objetivo é dar mais tempo para a preparação dos novos carros SUV da categoria. Na coluna passada, contei que estava animado porque, pela primeira vez, a equipe A. Mattheis Motorsport teria algumas semanas para trabalhar no meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06. Com essa decisão, esse período foi ampliado. Vou explicar.

Foto: Marina Cândido/A. Mattheis Motorsport

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Depois da terceira etapa do campeonato, no dia 8 deste mês, no Velopark, não haverá mais a prova marcada para os dias 28 e 29 de junho, no Velocitta, no interior de São Paulo. O tempo de preparativos para esta que seria a quarta etapa do campeonato, será agora utilizado para as equipes trabalharem nos carros. Essa etapa passou para setembro, no mesmo local.

continua após a publicidade

➡️Red Bull mantém fé por título de Verstappen com desvantagens: ‘Não vamos desistir’

➡️Hadjar vê relação de respeito com Hamilton, mas rejeita ajuda: ‘Somos rivais’

BRB Stock Car volta em julho

O retorno do campeonato acontecerá em julho, no Velocitta, quando a quarta etapa do BRB Stock Car Pro Series acontecerá nos dias 19 e 20 de julho. Fiquem atentos às datas a partir de agora para acompanhar tudo, não sem antes mencionar que, eventualmente, uma ou outra mudança de local pode acontecer:

continua após a publicidade

BRB Stock Car Pro Series

Etapa 4: 20 de julho, Velocitta (SP)

Etapa 5: 17 de agosto, Belo Horizonte (MG)

Etapa 6: 7 de setembro, Cascavel (PR)

Etapa 7: 28 de setembro, Velocitta (SP)

Etapa 8: 5 de outubro, Velocitta (SP)

Etapa 9: 26 de outubro, Rio Grande do Sul

Etapa 10: 16 de novembro, Goiânia (GO)

Etapa 11: 30 de novembro, Brasília (DF)

Etapa 12: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

BRB Fórmula 4 Brasil

Etapa 3: 28 de setembro, Velocitta (SP)

Etapa 4: 5 de outubro, Velocitta (SP)

Etapa 5: 9 de novembro, Interlagos (SP)

Etapa 6: 30 de novembro, Brasília (DF)

Etapa 7: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

Stock Light

Etapa 3: 7 de setembro, Cascavel (PR)

Etapa 4: 28 de setembro, Velocitta (SP)

Etapa 5: 5 de outubro, Velocitta (SP)

Etapa 6: 30 de novembro, Brasília (DF)

Turismo Nacional

Etapa 4: 20 de julho, Velocitta (SP)

Etapa 5: 7 de setembro, Cascavel (PR)

Etapa 6: 26 de outubro, Rio Grande do Sul

Etapa 7: 16 de novembro, Goiânia (GO)

Etapa 8: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

É isso, amigos. Forte abraço e até semana que vem.

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas às sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo. Confira mais publicações do colunista:



➡️Alegria da vitória em Detroit e estreia dupla no Velopark

➡️Indy 500, Detroit e Stock Car, tudo junto na mesma coluna

➡️Minha estreia na Stock Car Pro foi uma alegria só – e quero mais!

➡️Rodada dupla da MSR em Long Beach

➡️Nosso automobilismo está vivendo uma fase excelente