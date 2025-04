Papo com Helio Castroneves: Rodada dupla da MSR em Long Beach

Mais um papo com Helio Castroneves! Olá, amigos, tudo bem?

Acabei de chegar na Califórnia, depois de uma semana no Brasil, para uma forte jornada dupla nas ruas desta bela cidade de Long Beach. Teremos a terceira etapa do NTT IndyCar Series e do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, dos quais a Meyer Shank Racing (MSR) faz parte.

Essa rodada dupla já é uma tradição nos dois calendários, pois começou em 2006, ainda quando se chamavam Champ Car e Grand-Am, respectivamente. A somatória dessas corridas e de outras que sempre fazem parte da programação, tornam o final de semana automobilístico, neste local que fica perto de Los Angeles, um dos mais movimentados do ano.

Aliás, essa etapa comemora 50 anos dos eventos em Long Beach, onde venci em 2001, pela Penske. Antes disso, porém, já tinha vencido em 1997, quando corria na Indy Lights pela equipe Tasman. Mas, para contar a história direito, vou lá para o começo. Era uma vez …. (hehehe).

Papo com Helio Castroneves: Long Beach em 2021, já pela Meyer Shank Racing (Foto: Divulgação)

Tudo começou em 1975, com uma prova de monopostos da categoria Fórmula 5000. No ano seguinte, começou a era da Fórmula 1 na cidade, que durou até 1983. Um dos destaques desse período foi a corrida de 1980, quando Nelson Piquet obteve a primeira das 23 vitórias do tricampeão na categoria.

Na mesma ocasião, Emerson Fittipaldi chegou em 3º, pilotando um carro da equipe Fittipaldi, que garantiu a ele o último pódio de sua carreira na Fórmula 1. Quem diria, naquele 30 de março de 1980, que ele se tornaria um dos grandes astros da Indy e conquistaria em Long Beach mais quatro pódios, né?

A primeira prova da Indy ocorreu em 1984, ainda sob a bandeira da CART (Championship Auto Racing Teams), e vencida por Mario Andretti. De lá para cá, independentemente da bandeira do campeonato, a Indy só se ausentou em 2020 por causa da pandemia, que tirou Long Beach momentaneamente do calendário. Voltamos em 2021 e cá estamos novamente.

A Meyer Shank Racing terá quatro carros na pista nesta rodada. Aliás, acho que veio praticamente todo mundo da sede, em Ohio, para cá. Os dois Dallara da IndyCar têm como pilotos os Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong. Já os Acura ARX-06 de SportsCar serão pilotados pelas duplas Tom Blomqvist/Colin Braun e Renger van de Zande/Nick Yelloly.

As atividades de pista para as duas categorias começam nesta sexta-feira, com treinos livres. A diferença é que o Qualifying do SportsCar acontece hoje mesmo, uma vez que a corrida é no sábado, às 18:00, no horário brasileiro, 2:00 PM na costa oeste dos Estados Unidos. O Qualifying da IndyCar será no sábado e a corrida, no domingo, terá bandeira verde às 17:30.

Como sempre, o fã da IndyCar poderá acompanhar as disputas, ao vivo, pela TV Cultura, ESPN e os respectivos aplicativos. No caso do SportsCar, caso não tenha transmissão para o Brasil, as opções são IMSA.com/tvlive e YouTube.com/IMSAOfficial.

É isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima sexta-feira.