Não é surpresa para ninguém que Isack Hadjar tem uma grande admiração por Lewis Hamilton. Desde o início desta temporada, porém, os dois também são rivais nas pistas, naturalmente. Portanto, o francês da Racing Bulls foi questionado sobre como tem sido a relação com o heptacampeão ao longo das dez primeiras etapas do ano.

Hadjar exaltou a oportunidade de conviver com Hamilton e também seu pai, Anthony Hamilton, com quem foi visto após se acidentar na volta de apresentação do GP da Austrália, a primeira etapa da temporada. Antes da corrida em Melbourne, inclusive, os dois pilotos tiveram uma interação durante a parada dos pilotos, que até resultou em uma selfie pedida pelo próprio titular da Ferrari.

Conselhos não são muito comuns

A proximidade dos dois, porém, acaba por aí. Como disse Hadjar em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, os dois ainda são rivais na pista e conselhos, por exemplo, não são muito comuns.

— É sempre legal correr com ele, passar tempo com ele. Às vezes conversar com ele é ótimo, porque é alguém que apoiei desde muito jovem. E estar com ele e conhecer o pai dele também é ótimo, a gente se dá bem. Obviamente, há uma grande diferença de idade. Há muito respeito — iniciou Hadjar.

— Ele também não me dá muitos [conselhos], porque ainda somos rivais. Se eu precisar de um conselho, eu pergunto, mas não preciso de ajuda. Não gosto de pedir ajuda. Gosto de aprender sozinho — seguiu.

Além disso, Hadjar também comparou a adaptação que teve para a Fórmula 1 neste ano com a de Hamilton na Ferrari. Porém, para o francês, não há muitas semelhanças, já que está começando do zero em uma nova categoria, enquanto o inglês precisa se atualizar a um novo ambiente e se livrar de vícios que pode ter desenvolvido ao correr por tanto tempo na Mercedes.

— Estar no mesmo carro por muitos anos provoca certos hábitos, e a mudança é mais brusca. Eu não tenho nenhum hábito, sabe? Estou em um carro de F1, no ano anterior estava na F2, antes disso na F3. Então continuo mudando, continuo me adaptando. Não tenho hábitos — e ter hábitos é a pior coisa — comentou.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.