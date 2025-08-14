O pódio não é novidade para a skatista de 17 anos em sua carreira no esporte. Após chamar atenção do Brasil, Rayssa Leal ganhou o mundo através do esporte mais de uma vez. De volta às ruas, como contou ao Lance!, para a série especial "Legado de Paris", a Fadinha do skate está marcada na história da categoria street tanto no circuito da Street League Skateboarding quanto em Jogos Olímpicos.

continua após a publicidade

➡️ Legado de Rayssa Leal impulsiona nova geração do skate feminino brasileiro

Rayssa chamou atenção do Brasil de fadinha em um vídeo nas redes sociais, mas foi em Jogos Olímpicos que conquistou o coração do mundo. Há pouco mais de um ano de Paris 2024, a skatista celebra sua segunda medalha olímpica aos 17 anos. Em conversa exclusiva com o Lance!, a brasileira contou que voltou às ruas para se manter em forma neste início de ciclo para Los Angeles 2028.

Rayssa Leal conquistou sua segunda medalha nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Continuação de um sonho olímpico

O pódio não é novidade para a skatista de 17 anos em sua carreira no esporte. Desde 2019, quando Rayssa bateu seu primeiro recorde, a brasileira acumula grandes feitos na categoria de skate street. Na época, ela se tornou a mais jovem a vencer uma final no Street League Skateboarding World Tour em Los Angeles.

continua após a publicidade

Os anos seguintes foram marcados pelos sucessos de Rayssa Leal em competições nacionais e internacionais de skate. Em campeonatos mundiais, venceu o World Skate (WS) em duas oportunidades (Sharjah 2022 e Roma 2024), e o Street League Skateboarding (SLS) em outras três (Rio de Janeiro 2022, e São Paulo 2023 e 2024).

Enquanto isso, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Rayssa voltou a subir no pódio em sua estreia olímpica. A brasileira superou grandes adversárias para conquistar a sonhada prata. Quatro anos depois, Fadinha voltou a celebrar em Paris 2024, quando levou o bronze para casa. Essa última, inclusive, foi muito celebrada pela brasileira ao Lance!.

continua após a publicidade

— Agora são duas medalhas olímpicas, né? Me sinto orgulhosa e feliz de ter conseguido mais essa conquista para o Brasil — afirmou Rayssa Leal.

De volta às origens

Em passeios pelas cidades grandes ou pequenas, é difícil não achar pelo menos um skate nas ruas, principalmente em praças e parques. O skatista utiliza das estruturas urbanas para criar manobras e se aventurar entre bancos, corrimãos e meios-fios, assim como faz Rayssa Leal. A brasileira acredita que está cedo para se preparar para as próximas Olimpíadas, mas que o treinos sejam forte para outras competições.

— Ainda está um pouco longe para falar em preparação. Como comentei, tenho andado bastante na rua, tentado manobras novas e continuo participando de campeonatos — comentou a skatista.

A fadinha do skate enfrenta pela primeira vez duas etapas da SLS no mesmo ano em seu país. Além da tradicional final em São Paulo, sede da SLS Super Crown World Championship, o Brasil contou com uma disputa em Brasília no mês de julho. Nas quatro últimas etapas realizadas — contando a nova na capital brasileira —, Rayssa Leal venceu todas.