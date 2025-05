Stock Car: Helio Castroneves é anunciado na A.Mattheis 

Helio Castroneves tem casa nova na BRB Stock Car Pro Series. A equipe A.Mattheis Motorsport confirmou nesta quinta-feira (29) a chegada do multicampeão, que se junta a Thiago Camilo e Cesar Ramos para a sequência da temporada 2025.

A mudança vem após a estreia de Castroneves na atual temporada, pela RTR Sport Team, na etapa de Interlagos. O piloto não correu em Cascavel por conta do compromisso com as 500 Milhas de Indianápolis, no último fim de semana, mas está de volta ao grid nacional já para a etapa do Velopark, no dia 8 de junho.

— Estou muito honrado em fazer parte da A.Mattheis Motorsport, uma equipe que sempre admirei. Sou fã do trabalho do Andreas. Não vejo a hora de acelerar no Velopark e me integrar rapidamente. A RTR fez um esforço enorme para que eu pudesse estrear em Interlagos — disse o piloto.

A chegada de Castroneves marca o reencontro com a família Mattheis. Foi justamente com o time comandado por Rodolpho Mattheis, filho de Andreas, que o piloto fez sua primeira aparição na Stock Car, na Corrida do Milhão de 2012.

— É uma grande notícia para a A.Mattheis poder contar com um piloto tão consagrado quanto o Helinho. É um reforço de peso para o nosso time — afirmou Andreas Mattheis, hoje conselheiro da equipe.

Helio Castroneves na Stock Car

Lenda do automobilismo mundial, Castroneves soma quatro vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis (2001, 2002, 2009 e 2021) e três nas 24 Horas de Daytona (2021, 2022 e 2023). Tem ainda um título do IMSA SportsCar, 31 vitórias e 50 poles na Indy, além de quatro vices na categoria.

O carro #06 da A.Mattheis será mais uma vez ocupado por um nome de peso. E o time de Petrópolis (RJ) ganha fôlego para brigar forte por vitórias nas próximas etapas da temporada 2025.