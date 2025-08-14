Seleção feminina de futsal inicia treinos para torneio internacional

A Seleção Brasileira feminina de futsal começou os preparativos para o Torneio Internacional que será disputado em Xanxerê, Santa Catarina. Os treinamentos tiveram início nesta quinta-feira (14) e a competição ocorrerá entre 20 e 24 de agosto, reunindo Brasil, Guatemala, Marrocos e Colômbia na Arena Ivo Sguissardi.

O evento representa o último compromisso oficial da equipe antes da Copa do Mundo, que acontecerá nas Filipinas de 21 de novembro a 7 de dezembro de 2025. A cidade catarinense recebe o torneio pelo terceiro ano consecutivo, com a Seleção Brasileira tendo vencido todas as edições anteriores.

A primeira fase da competição será realizada nos dias 20, 21 e 22 de agosto. O Brasil estreia contra a Guatemala no dia 20, às 20h, enfrenta Marrocos no dia seguinte e encerra a fase inicial contra a Colômbia no dia 22. A final está programada para 24 de agosto, com a participação das duas melhores equipes da primeira fase.

Treinador Wilson Sabóia e o auxiliar técnico Márcio Coelho comandam o primeiro treino da Seleção Brasileira para estreia no Torneio Internacional de Futsal (Foto: Nelson Terme/CBF)

Os trabalhos são conduzidos pelo técnico Wilson Sabóia, que conta com o auxiliar Márcio Coelho na comissão técnica. A preparação visa alinhar as estratégias coletivas a partir das características individuais das atletas convocadas. O técnico destacou a importância do período de treinamentos para a integração das atletas.

— Eu acredito que o momento mais importante de toda a competição é o processo de treinamento. Por esse período vai ser essencial para que as atletas, cada uma com seu DNA, entenda de que forma a gente vai propor o nosso jogo, tanto ofensivo quanto defensivo. Então essa semana vai ser muito importante para cativar as atletas, para que elas possam vivenciar as formas de a gente jogar, com bola e sem bola —explicou.

Sabóia também enfatizou a importância das características individuais para o coletivo:

— O futsal é um esporte coletivo mas a essência do jogo é a essência individual. Então a gente precisa das características técnicas, táticas, físicas, cognitivas de comportamento delas em jogo. Mas a gente só tem essa sinergia de movimentos, de pensar, no momento do treino, para que elas possam brilhar no jogo e executar as ações que a gente previamente treinou. Isso é difícil, lógico, algumas tem mais facilidade, outras demoram um pouquinho porque cada um tem sua realidade no clube.

Brasil enfrenta seleções de diversos continentes no torneio de futsal

Sobre enfrentar equipes de diferentes continentes, o treinador comentou:

— Enfrentar as seleções de outros continentes é uma oportunidade de enfrentar dificuldades diferentes para que a gente possa tentar resolver. Porque o jogo de futsal é um jogo cheio de problemas que temos que ter competência dentro da quadra. Fora da quadra, nós da comissão técnica, damos os caminhos para que as atletas brilhem no contexto do jogo — quanto ao primeiro adversário, Sabóia já antecipou sua análise:

— Eu acredito que a Guatemala seja um adversário que vai tentar marcar a gente numa linha mais baixa. Então a gente tem que ter intensidade no jogo, entender o tipo de marcação do adversário para a gente sobrepor qualquer tipo de defesa que o adversário se encontre.

O formato da competição prevê quatro seleções disputando três dias de jogos na primeira fase. Os dois melhores times avançam para a final. Após o Torneio Internacional, a Seleção Brasileira concentrará esforços na preparação final para a Copa do Mundo de Futsal.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre transmissão dos jogos ou detalhes sobre a venda de ingressos para o público.