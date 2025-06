Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, mantém confiança que o pentacampeonato de Max Verstappen ainda é possível, desde que o holandês mantenha a “magia”. O piloto número 33 chegou à temporada de 2025 com quatro títulos consecutivos, mas a disputa pela ponta tem se mantido com Oscar Piastri e Lando Norris, pilotos da McLaren.

continua após a publicidade

➡️ Hadjar vê relação de respeito com Hamilton, mas rejeita ajuda: ‘Somos rivais’

Com duas vitórias na temporada Verstappen encontra dificuldades para voltar ao topo da Fórmula 1. A McLaren, em contrapartida, venceu 7 dos 10 GPs que aconteceram até agora, e lidera entre os Construtores e entre os Pilotos, com Oscar Piastri seguido por Lando Norris. Em entrevista ao jornal neerlandês De Telegraaf, Horner pontuou que para Verstappen poder fazer sua parte, é preciso que o carro esteja “suficientemente bom”. Por enquanto, a crença do chefe da esquadra de Milton Keynes segue desafiando a realidade da temporada.

— Se ainda acredito no quinto título? Sim, mesmo que seja muito difícil, vencer ainda este ano continua sendo nosso grande objetivo. E uma coisa é certa: nunca vamos desistir. Sempre fui o tipo de pessoa que pensa que nada é impossível. Do contrário, a equipe não seria o que é hoje e eu não estaria nessa posição — afirmou.

continua após a publicidade

Busca em igualar Schumacher

Campeão entre 2021 e 2024, Verstappen se igualará à Michael Schumacher em títulos consecutivos caso repita o título em 2025. E essa é a perspectiva de Horner, que disse que com a melhora do carro será possível “continuar pressionando a McLaren”, equipe que foi a principal rival da Red Bull na temporada passada.

A terceira colocação de Verstappen no Mundial atual conta com duas vitórias, cinco pódios, três pole positions e 155 pontos. Oscar Piastri, que ocupa a ponta do campeonato, lugar onde Verstappen almeja chegar, já soma cinco vitórias, oito pódios, quatro pole positions e 198 pontos em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.