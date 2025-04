Como vocês podem perceber, tenho estado com mais frequência no Brasil nos últimos meses. Questões pessoais e profissionais têm ocupado espaço na minha agenda por aqui, ao mesmo tempo em que a outra parte é preenchida por minhas obrigações como sócio da Meyer Shank Racing, em minha preparação para a Indy 500 e “otras cositas más”, lá e cá.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da alegria de estar mais vezes na minha terra e as mordomias da casa da Duna Sandra e Seu Hélio, em Ribeirão Preto, essas estadas no Brasil estão me permitindo observar com mais atenção o atual estágio do automobilismo brasileiro. Eu sou fruto do automobilismo brasileiro. Me descobri piloto no Brasil e só rompi fronteiras para o exterior depois de adquirir maturidade nas nossas categorias e pistas brasileiras – e também na América do Sul.

Kart está muito forte no Brasil

Por essa e diversas outras razões, sempre tentei acompanhar o mais atentamente possível os nossos campeonatos e, obviamente, com os altos e baixos que são inerentes ao nosso esporte e em qualquer parte do mundo onde o automobilismo é praticado. Entretanto, nesses últimos meses, tenho conseguido ver de perto muito do que acontece no Brasil e estou muito satisfeito com o que estou vendo.

Em 2023, fui a Vespasiano, em Minas, para acompanhar o Campeonato Brasileiro de Kart, pois o Dudes, meu sobrinho, fazia sua estreia na competição. Falei bastante com o presidente da CBA, o Giovanni Guerra, e com o Rubens Carcasci, da comissão de kart, e fiquei muito bem impressionado com o tamanho do Brasileiro. Ainda mais por saber que aquela era uma das três fases que formam o campeonato nacional hoje. Ou seja, o kart está muito forte. E por falar em campeonato forte, para onde a gente olha o que se vê são estruturas importantes em diversas formas de competição.

O Lincoln Oliveira, dono da Stock Car, vem fazendo um trabalho incrível à frente da Stock Pro, que neste ano vai estrear o carro novo SUV, a Stock Light, o Turismo Nacional, a TCR Brasil e a Fórmula 4. Pelos lados do caminhões, o Carlos Col colocou a Copa Truck num patamar muito bom e também está muito ativo na NASCAR Brasil, na qual atua ao lado do Thiago Marques, com quem conversei bastante em Daytona e gostei demais de tudo o que ele me falou.

Na Europa e nos Estados Unidos, os campeonatos de Porsche fazem um sucesso tremendo e no Brasil não é diferente. A Porsche Cup no Brasil faz um sucesso tremendo e a competição do Dener Pires, só cresce. Aliás, eu tenho uma história sobre a Porsche. Quanto corri na Penske, quase fiz uma corrida da Porsche Cup em Interlagos, mas não deu certo porque havia um conflito entre patrocinadores na época. Foi uma pena. Ainda no campo dos carros de Turismo, a Copa HB20, do Daniel Kelemen, e o Turismo 1.4, do Urbano Silva, são opções sensacionais para quem quer começar no automobilismo e também para os menos jovens.

Entregando os troféus para a categoria dos pilotos mais jovens, a Mirim (foto: Fábio Oliveira/CBA)

Sempre há espaço para melhorar nosso automobilismo

Outras corridas muito legais no Brasil são as de Endurance. O campeonato brasileiro, do Henrique Assunção, reúne protótipos fantásticos, brasileiros e importados, além de carros GT de altíssimo nível. Aliás, me apaixonei pelos protótipos quando corri pela Penske Acura no SportsCar, da IMSA. Fui campeão em 2020 e venci três Rolex 24 at Daytona, duas pela Meyer Shank (2022 e 20230 e outra na Wayne Taylor (2021).

Tudo isso forma uma realidade muito legal do automobilismo brasileiro e vejam que nem falei dos regionais de monopostos, turismo, caminhões e protótipos que ocorrem pelos estados. Citei os campeonatos em asfalto, que são a “minha praia”, mas temos ainda campeonatos de kart, arrancada, Drift, rally e autocross, entre outros. Claro que sempre há espaço para melhorar, como por exemplo mais categorias nacionais de monopostos, mas o que temos no Brasil é excelente.

Forte abraço a todos e até semana que vem!