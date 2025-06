Olá, amigos, tudo bem?

Estou aqui em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, onde disputarei neste final de semana a terceira etapa do BRB Stock Car Pro Series, no Autódromo do Velopark. Para mim é uma experiência duplamente nova, pois é uma pista que não conheço e é também minha estreia na equipe A. Mattheis Motorsport, do meu querido Andreas Mattheis. Equipe e seu fundador são nomes históricos do automobilismo brasileiro e eu tenho muito prazer em fazer parte deste time a partir desta etapa.

Como vocês se lembram, fiz a minha estreia na Stock Car Pro Series na etapa de Interlagos, no dia 4 de maio, contando com os enormes esforços da excelente equipe RTR Sports Team. Na segunda corrida, não participei em Cascavel, no Paraná, pois coincidiu com a 109ª edição da Indy 500, da qual fiz parte pela 25ª vez na minha carreira e tive o prazer de levar o meu Dallara Honda #06, da Meyer Shank Racing, da qual sou sócio, a um importante P10.

Não sei exatamente qual é o horário que vocês estão lendo essa coluna, mas provavelmente é num horário mais tarde do que o de costume. A explicação é simples: atrasei o envio. Vou explicar. Normalmente, escrevo e mando a coluna na quinta-feira, mas ontem, dia 5, minha quinta-feira foi de atividades no autódromo muito intensas e cheguei tarde no hotel. Então, estou escrevendo nesta sexta-feira, 6, bem cedinho, antes de ir para a pista, dia em que as atividades começam. No sábado, teremos a corrida curta, a Sprint, de 30 minutos, a partir das 15:00. No domingo, meio-dia, será disputada a principal, de 50 minutos. Na semana que vem, espero ter bons resultados para comemorar com vocês sobre essa jornada.

Helio na comemoração da vitória em Detroit (Foto: LAT/IMSA)

Vitória em Detroit

Mas, por falar em bons resultados, quero comemorar com vocês a importante vitória da Meyer Shank Racing na etapa de Detroit do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no sábado passado. Para mim, foi uma alegria ver os nossos pilotos do Acura ARX-06, o Nick Yelloly e o Renger van der Zande, vencendo de forma maiúscula com o #93. E tudo ficou mais especial ainda porque foi justamente em Detroit, no ano 2000, que venci pela primeira vez na Indy. Assim, quiseram as felizes circunstâncias que, 25 anos depois, na mesma Detroit, eu comemorasse uma vitória como dono de equipe. Foi demais!

De volta ao Velopark

Mas, agora, vou ficar por aqui, pois tenho de ir para o Velopark. Forte abraço e até semana que vem.

