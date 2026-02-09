A líbero do Tijuca, Letícia Moura, mais conhecida como Lelê, foi assunto em um lugar bem diferente das quadras em 2023. A jogadora foi mencionada pela companheira de posição Key Alves, uma das participantes da então edição do reality show. E, em entrevista exclusiva nos estúdios do Lance!, a jogadora comentou o episódio.

Na situação, Key não chegou a citar o nome de Lelê, mas falou sobre uma jogadora que teria "roubado" sua vaga na Seleção Brasileira de base, por conta de uma preferência pessoal do técnico. E, no mundo "vôlei fã", ficou claro a quem a participante do BBB se referia.

Ao Lance!, Lelê afirmou que não culpa Key, apesar de não concordar com o que foi dito. E ainda falou, de forma bem humorada, que Key poderia "pelo menos ter falado seu nome", para divulgá-la nas redes sociais.

— Ela tirou a conclusão dela. Falou o que achou que tinha que falar. Não concordei, mas também não podia fazer nada. As pessoas que me mandaram (a fala da Key) também sabem a verdade, então só deixei rolar.

Lelê e Key não conversaram sobre o episódio, mas a líbero do Tijuca deixa claro que não há remorsos, e tudo pode ter sido ampliado também pelo ambiente de confinamento do BBB.

— Sei da pessoa que a Key é, até porque ela é muito amiga da minha namorada (Kenya Malachias). Ela não parece ser uma pessoa que quis levar uma maldade para o assunto. Ela é uma pessoa bem boa, bem legal. Dentro da casa, os sentimentos poderiam estar aflorados. Não a critico e não há atritos.

Key Alves no no BBB (Foto: Reprodução/ Globo

Veja a entrevista com Lelê na íntegra:

