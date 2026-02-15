Edilson Capetinha quebra silêncio após expulsão no BBB 26 e explica atitude

Expulso do BBB 26, Edilson Capetinha foi às redes sociais e se pronunciou sobre o ocorrido no reality show. Ídolo do Corinthians, o ex-jogador escreveu um texto, afirmou que está bem e lamentou o conflito com Leandro Boneco, que culminou na desclassificação do ex-atacante.

Veja o texto publicado por Edilson nas redes:

"Eu quero começar tranquilizando todo mundo que gosta de mim.

Eu já estou em casa.

Estou bem.

Estou com a minha família. Está tudo bem.

Eu sei que muita gente ficou preocupada, mandando mensagem, querendo saber como eu estava. E eu só tenho gratidão por esse carinho.

Sobre o que aconteceu… eu lamento a forma como a minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém. Quem me conhece sabe dos valores que eu carrego e do respeito que sempre tive pelas pessoas.

Foi um momento de tensão dentro de um ambiente de pressão extrema. E eu assumo que poderia ter reagido diferente. A gente aprende todos os dias, inclusive aos 55 anos.

O que aconteceu no jogo fica no jogo.

Eu não levo mágoa, não levo rivalidade, não levo ressentimento. Levo aprendizado.

Sou muito maior que um episódio.

Minha trajetória foi construída com respeito, trabalho e superação, e é isso que continua me representando aqui fora.

Obrigado a cada pessoa que esteve comigo. Mesmo em meio a erros e acertos, vocês não soltaram a minha mão. Eu me sinto acolhido. Me sinto amado.

Agora é seguir em frente, evoluindo como ser humano"

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 2026 (Foto: Globo/Manoella Mello)

Na madrugada de sábado (14), Edilson discutiu e colocou o dedo no rosto de Leandro, o empurrando. A produção do programa analisou as imagens e expulsou o ex-atacante. Apesar da desclassificação, Edílson seguirá com contrato com a Globo até o fim do Big Brother Brasil e não perderá o cachê do programa.

