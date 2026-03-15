Fora de Campo

Neymar declara apoio a participante do BBB 26 e divide opiniões; veja

Craque do Santos aparece novamente comentando sobre o programa

Avatar
Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Dia 15/03/2026
11:47
Neymar expõe apoio à Brother (Foto: Jota Erre/AGIF/GazetaPress)
Neymar expõe apoio à participante do BBB (Foto: Jota Erre/AGIF/GazetaPress)
A conta oficial de Jonas Sulzbach postou, neste sábado (14), um vídeo sobre a situação do participante no Big Brother Brasil, e Neymar declarou apoio ao participante. O atacante do Santos comentou um emoji de medalha de primeiro lugar no post, dividindo a opinião de internautas.

Confira as reações nas redes sociais:

Quais outros jogadores já declararam apoio a participantes do BBB?

O maior caso de relação entre atletas de futebol e competidores do reality foi em 2020, quando o programa teve seu maior pico de audiência por conta da pandemia. Neymar foi o pioneiro dessa ação.

Atletas como Gabigol, Richarlison, e Rodrygo declararam apoio ao ator Babu Santana, que vinha escapando de diversos paredões e vinha sendo cotado como favorito. Em contrapartida, David Luiz, zagueiro do Pafos FC-CYP, divulgou seu apoio à cantora Manu Gavassi que estava no paredão considerado o mais disputado da história do programa.

Neymar declarou apoio a Jonas no BBB
Craques do futebol brasileiro declaram apoio a Babu e Manu (Foto: Reprodução/Tv Globo)

No entanto, o Menino da Vila anunciou seu apoio do BBB 20 a Felipe Prior, o ex-participante do programa foi um dos principais nomes que moveu toda visibilidade do programa, sendo rival direto de Manu, anteriormente citada.

Próximos compromissos do Santos

O Alvinegro Praiano jogará em casa, neste domingo (15), contra o Corinthians às 16h (horário de Brasília). Depois terá confrontos com Internacional, Cruzeiro, Remo e Flamengo, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que Neymar retorne aos gramados no clássico contra a equipe do Corinthians, já que foi poupado do jogo contra o Mirassol para realizar o controle de carga.

