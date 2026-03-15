Neymar declara apoio a participante do BBB 26 e divide opiniões; veja
Craque do Santos aparece novamente comentando sobre o programa
A conta oficial de Jonas Sulzbach postou, neste sábado (14), um vídeo sobre a situação do participante no Big Brother Brasil, e Neymar declarou apoio ao participante. O atacante do Santos comentou um emoji de medalha de primeiro lugar no post, dividindo a opinião de internautas.
‘Bom e velho Neymar’: Espanhóis ironizam ausência de astro antes de aniversário da irmã
Júlio César defende Alisson e é sincero sobre Neymar na Copa: ‘Campo vai ditar’
Joel Santana alfineta Seleção e opina sobre Neymar na Copa: ‘Não pode’
Quais outros jogadores já declararam apoio a participantes do BBB?
O maior caso de relação entre atletas de futebol e competidores do reality foi em 2020, quando o programa teve seu maior pico de audiência por conta da pandemia. Neymar foi o pioneiro dessa ação.
Atletas como Gabigol, Richarlison, e Rodrygo declararam apoio ao ator Babu Santana, que vinha escapando de diversos paredões e vinha sendo cotado como favorito. Em contrapartida, David Luiz, zagueiro do Pafos FC-CYP, divulgou seu apoio à cantora Manu Gavassi que estava no paredão considerado o mais disputado da história do programa.
No entanto, o Menino da Vila anunciou seu apoio do BBB 20 a Felipe Prior, o ex-participante do programa foi um dos principais nomes que moveu toda visibilidade do programa, sendo rival direto de Manu, anteriormente citada.
Próximos compromissos do Santos
O Alvinegro Praiano jogará em casa, neste domingo (15), contra o Corinthians às 16h (horário de Brasília). Depois terá confrontos com Internacional, Cruzeiro, Remo e Flamengo, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro.
➡️IA crava jogo difícil e partida com gols de craques no clássico deste domingo (15)
A expectativa é que Neymar retorne aos gramados no clássico contra a equipe do Corinthians, já que foi poupado do jogo contra o Mirassol para realizar o controle de carga.
