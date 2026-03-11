Eliminado do BBB: as reações de Babu ao descobrir 'crises' do Flamengo viralizam

Torcedor fanático do Flamengo, Babu foi eliminado do BBB 26, no paredão desta terça-feira (10), em disputa com Chaiany (0,47%) e Milena (30,91%). Ao deixar a casa mais vigiada do país, o ator demonstrou urgência em saber as últimas notícias envolvendo o clube rubro-negro, em especial o resultado da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians.

continua após a publicidade

Durante o programa de entrevistas que acontece imediatamente após o eliminado deixar a casa, Babu foi comunicado de algumas notícias envolvendo o Flamengo: o retorno de Paquetá, a derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil, a derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana e a demissão de Filipe Luís. Suas reações de surpresa divertiram internautas na web.

➡️Atuação de Gabigol em Mirassol x Santos vira assunto: 'Precisa ser'

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ator e ex-BBB Babu Santana é um grande torcedor do Flamengo (Foto: Reprodução)

Flamengo enfrenta início difícil em 2026

Derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil (1 de fevereiro)

Em Brasília, no Mané Garrincha, o Flamengo perdeu por 0 a 2 para o Corinthians (gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto). O Timão conquistou o título da Supercopa Rei 2026 e estragou a reestreia de Paquetá pelo Rubro-Negro. Foi a primeira grande decepção da temporada.

continua após a publicidade

Derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana (27 de fevereiro)

Após perder o jogo de ida por 0 a 1 na Argentina, o Flamengo venceu o tempo normal por 2 a 1 no Maracanã (gols de pênalti de Arrascaeta e Jorginho). No entanto, levou virada na prorrogação e perdeu por 2 a 3. Foi a segunda final perdida em menos de um mês.

Demissão de Filipe Luís (3 de março de 2026)

Poucas horas após a goleada de 8 a 0 sobre o Madureira na semifinal do Carioca, que classificou o time para a final, o clube anunciou a saída do técnico Filipe Luís. A demissão surpreendeu o elenco e a torcida sendo motivada por desgaste interno com a diretoria. Apesar do excelente 2025 com vários títulos, o início ruim de 2026 pesou.

continua após a publicidade

1 .

🎰Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.