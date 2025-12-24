O salto para 2026: o ano de superação e novos negócios de Gabriel Medina

O ano de 2025 não foi como Gabriel Medina planejou dentro d'água, mas serviu para consolidar sua resiliência e visão de futuro. Após sofrer uma grave lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, ocorrida durante um treino em Maresias no início de janeiro, o medalhista olímpico de Paris 2024 precisou encarar um "ano sabático" forçado.

O foco total na recuperação já rendeu frutos: o brasileiro teve seu retorno confirmado à elite do surfe em 2026, graças ao wildcard (convite) de lesão concedido pela World Surf League (WSL).

O retorno do tricampeão

Com a vaga garantida no Championship Tour (CT) do próximo ano, Gabriel busca retomar o domínio que o consagrou com os títulos mundiais de 2014, 2018 e 2021. Aos 32 anos, o ídolo de São Sebastião — que soma 18 vitórias em etapas ao longo de 13 temporadas — utiliza o período de reabilitação como combustível para seu objetivo maior a longo prazo: os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Do "susto" à estratégia de marketing

Em outubro, o surfista protagonizou um dos momentos mais comentados das redes sociais ao publicar a foto de um ultrassom onde o bebê "segurava" uma prancha. Embora os fãs tenham especulado uma paternidade iminente, tratava-se de uma jogada de marketing criativa para o lançamento da "Medininha".

A nova marca, inspirada na trajetória do atleta, é voltada ao público infantil e visa conectar crianças ao universo do surfe e à preservação da natureza. Os produtos para crianças da modalidade já estão disponíveis na página da marca.

Comemoração de arquibancada (e de casa)

Longe das competições, Medina reafirmou seu lado torcedor. No último domingo (21), o surfista celebrou a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil pelo Corinthians. De sua residência em Maresias, São Paulo, ele acompanhou a vitória do Timão por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã.

Em vídeos publicados nas redes sociais ao lado da namorada, Isabella Arantes, e de amigos, o "Brazillian Storm" não escondeu a euforia ao apito final de Wilton Pereira Sampaio. Frequentador assíduo da Neo Química Arena, Gabriel encerra o ano com o ombro em fase final de cura e o espírito renovado para a próxima temporada graças às conquistas de seu time do coração.

