Campeão da NFL é preso acusado de assassinar a namorada

Darron Lee, ex-jogador e campeão da NFL, foi preso pela acusação de matar a esposa, na quinta-feira (5), no condado de Hamilton, no Tennessee (EUA). Draftado em 2016, o linebacker de 31 anos foi detido pela polícia local.

De acordo com o boletim divulgado pela polícia, os agentes de segurança foram chamados para atender a uma mulher que estava passando mal. No entanto, ao chegar ao local da ocorrência, encontraram a vítima, que não teve o nome divulgado, gravemente ferida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e foi declarada morta. Na sequência, Lee foi apontado como o principal suspeito e levado detido.

Ex-jogador da NFL, Darron Lee foi preso por homicídio (Foto: Reprodução)

Darron Lee foi acusado de homicídio em primeiro grau e adulteração de provas. Segundo os registros policiais, ele está sem direito à fiança e tem audiência marcada para a próxima quarta-feira (11). Em 2023, o ex-jogador já havia sido preso, quando foi acusado de violência doméstica e agressão em Ohio. Como parte de um acordo judicial, o ex-jogador se declarou culpado em 2025.

Carreira na NFL

Darron foi um dos destaques do do time universitário State Buckeyes, quando conquistou o campeonato nacional. O linebacker foi selecionado na primeira rodada do draft de 2016 pelo New York Jets. Anos depois, Lee foi trocado para o Kansas City Chiefs, onde participou do elenco campeão da NFL em 2019.

