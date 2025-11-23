Após jejum, Jadson André vence etapa da WSL no Espírito Santo
Surfista garante seu primeiro título da WSL desde 2019
Após um jejum de seis anos, Jadson André voltou a vencer uma etapa da WSL. O potiguar conquistou o lugar mais alto do pódio, após derrotar uma promessa brasileira, neste domingo (23), na quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, em Guarapari, na Praia d'Ulé.
Na última onda, o surfista de 35 anos garantiu o somatório de 12.14 pontos e derrotou o prodígio Rodrigo Saldanha, de 16 anos, que somou 11.83 na nota. A última vitória de Jadson André na WSL havia sido em 2019, quando venceu Yago Dora em Fernando de Noronha.
Nas redes sociais, o tenista comemorou o título e agradeceu os fãs.
- Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor! Pedi muito a Deus por este momento e sempre acreditei que Ele honra aqueles que clamam com alma e coração. Essa vitória não é somente minha! ela é de todos vocês. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Praia D'Ulé. - Escreveu Jadson André, após conquistar título na WSL.
