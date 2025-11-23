Após jejum, Jadson André vence etapa da WSL no Espírito Santo

Após um jejum de seis anos, Jadson André voltou a vencer uma etapa da WSL. O potiguar conquistou o lugar mais alto do pódio, após derrotar uma promessa brasileira, neste domingo (23), na quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, em Guarapari, na Praia d'Ulé.

Na última onda, o surfista de 35 anos garantiu o somatório de 12.14 pontos e derrotou o prodígio Rodrigo Saldanha, de 16 anos, que somou 11.83 na nota. A última vitória de Jadson André na WSL havia sido em 2019, quando venceu Yago Dora em Fernando de Noronha.

Nas redes sociais, o tenista comemorou o título e agradeceu os fãs.

- Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor! Pedi muito a Deus por este momento e sempre acreditei que Ele honra aqueles que clamam com alma e coração. Essa vitória não é somente minha! ela é de todos vocês. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Praia D'Ulé. - Escreveu Jadson André, após conquistar título na WSL.

Além de Jadson André: WSL confirma retorno de Medina ao Circuito Mundial em 2026

O tricampeão mundial Gabriel Medina retornará ao Circuito Mundial de Surfe (CT) na temporada 2026, conforme anunciou a World Surf League (WSL) nesta quinta-feira (20). O surfista brasileiro ficou fora da competição em 2025 por causa de uma lesão no ombro esquerdo, recebendo agora um wildcard de lesão (convite após não se classificar) da entidade.

A WSL utilizou o sistema de wildcard destinado a atletas lesionados para garantir a presença do brasileiro na elite do surfe mundial. O comunicado oficial divulgado pela entidade confirma Medina entre os competidores da próxima temporada.

Medina sofreu um problema no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo durante treinamento em Maresias, no litoral de São Paulo. Após passar por cirurgia e completar o período de reabilitação, o atleta foi confirmado para voltar às competições no próximo ano.

Com três títulos mundiais conquistados em 2014, 2018 e 2021, Gabriel Medina é considerado um dos principais nomes do surfe brasileiro e internacional. Sua carreira no CT inclui números expressivos: 18 vitórias em etapas ao longo de 13 temporadas, mantendo-se por mais de uma década entre os cinco melhores surfistas do mundo. Sua estreia no circuito aconteceu em 2011.