Rafaela Silva é ouro, e Brasil volta ao topo do Grand Slam de Paris após 10 anos

A judoca Rafaela Silva estreou com medalha de ouro na temporada internacional do judô. Neste sábado (7), na Arena Paris-Bercy, ela foi campeã da categoria até 63kg no Grand Slam de Paris, com vitória por ippon sobre Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia. Ela se tornou a primeira brasileira em dez anos a disputar a final do torneio.

Rafaela não deu chances às adversárias desde a primeira fase. Nas oitavas, superou a italiana Carlotta Avanzato com um waza-ari, feito que repetiu nas quartas, diante da holandesa Joanne Van Lieshout. A adversária da semifinal foi a japonesa Kirari Yamaguchi, e a brasileira garantiu a vaga na decisão após aplicar um yuko e um waza-ari.

Foi o melhor resultado de Rafaela Silva em competições internacionais desde a mudança de categoria. Após o ciclo de Paris, a brasileira deixou a categoria até 57kg, na qual conquistou seus principais resultados, e passou a competir nos 63kg. Desde então, ela havia faturado medalhas de bronze nos Grand Slams do Cazaquistão e Abu Dhabi, no Grand Prix de Lima, e no Campeonato Pan-Americano e Oceania.

Desde 2016, o Brasil não conquistava uma medalha de ouro no torneio, um dos mais tradicionais do judô internacional. A última a realizar este feito foi Mayra Aguiar, em 2016.

Rafaela Silva conquistou o ouro no Grand Slam de Paris (Foto: CBJ)

Larissa Pimenta disputa o bronze

Na categoria até 52kg, Larissa Pimenta ficou perto do pódio. A brasileira estreou com vitória no Golden Score, após a adversária Suryeon Hwang, da Coreia do Sul, levar o terceiro shido. Nas oitavas, venceu a italiana Kenya Perna com dois yukos, porém foi superada nas quartas por Distria Krasniqi, de Kosovo, no Golden Score.

A brasileira seguiu para a repescagem e venceu a húngara Reka Pupp com um yuko. A medalha de bronze foi decidida contra a alemã Mascha Ballhaus. A luta pela medalha foi emocionante e definida do Golden Score. Nos minutos finais, as duas atletas estavam empatadas no limite de punições, e precisaram agir com cautela. Demonstrando maior cansaço físico no final, Larissa acabou tomando o terceiro shido e terminou com o quarto lugar.

O Grand Slam de Paris é apenas o segundo torneio oficial disputado por Larissa Pimenta desde os Jogos Olímpicos de 2024, de onde a brasileira saiu com a medalha de bronze. Em dezembro do ano passado, ela terminou em quinto lugar no Grand Slam de Tóquio.

A brasileira Larissa Pimenta durante o Grand Slam de Paris (Foto: IJF)

Outros brasileiros no Grand Slam de Paris

Além de Rafaela e Larissa, o Brasil teve outros sete representantes no Grand Slam de Paris neste sábado (7), mas nenhum avançou à disputa de medalha. Na categoria masculina até 60kg, Michel Augusto e Diego Ismael foram eliminados nas oitavas de final, assim como Ronald Lima, da categoria até 66kg. Medalhista olímpico na capital francesa, William Lima parou antes das oitavas, também na categoria até 66kg.

Entre as mulheres, Natasha Ferreira, na categoria até 48kg, foi eliminada nas oitavas de final. Sarah Souza e Shirlen Nascimento, da categoria até 57kg, também pararam na mesma fase.

