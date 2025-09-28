Campeão mundial, Yago Dora analisa formato ‘mais justo’ da WSL

O brasileiro Yago Dora foi o último campeão do Finals da World Surf League (WSL), já que a partir de 2026, o título voltará a ser disputado por pontos corridos. Desde 2021, a competição vinha sendo disputada com uma temporada regular e uma fase final de mata-mata entre os cinco melhores do ranking. Durante participação na COB Expo, o surfista fez uma análise da mudança.

Vice-campeão em Jeffreys Bay, na África do Sul, Yago Dora assumiu a liderança do ranking e manteve a lycra amarela na última etapa da temporada regular, em Teahupo'o, chegando com vantagem para disputar o Finals. A um mês da decisão do título em Fiji, a WSL anunciou novas regras que permitiam que o primeiro do ranking precisasse vencer apenas uma bateria para confirmar o título.

Foi o que aconteceu com Dora, que confirmou a conquista após vencer sua única bateria no Finals contra o norte-americano Griffin Colapinto. Mesmo beneficiado neste último formato de decisão, o brasileiro considerou positivo o retorno aos pontos corridos.

— Acho que vai ser legal voltar ao formato antigo, é mais justo pra coroação do melhor surfista da temporada. Às vezes a gente pode ter tido uma temporada muito boa e perder o título na última etapa, então acho que vai ser legal esse formato dos pontos corridos novamente, acho que é uma maneira mais justa de coroar um campeão mundial do surf - declarou.

Yago Dora com o troféu da World Surf League (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Yago projeta disputa interna por vaga nas Olimpíadas

Campeão da etapa de Trestles, que será palco dos Jogos Olímpicos de 2028, Yago Dora já está de olho na corrida até Los Angeles, mas reconhece a forte competição interna pelas vagas: além dele, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina são fortes concorrentes. Até o momento, o Brasil tem apenas duas vagas garantidas para o evento, com a possibilidade de uma vaga extra, como aconteceu em Tóquio e Paris.

— O time do Brasil é o mais forte, o mais concorrido para conseguir as vagas. O bom é que, independente dos atletas que forem, são atletas com potencial de medalha. Eu estou muito focado em conquistar a minha. Sei que é um momento muito importante, eu sinto que a conquista desse título (da WSL) foi algo bom e tem muita coisa para vir em seguida. Sei que ainda tenho muito para evoluir e que posso alcançar ainda mais. Estou muito focado nesse ciclo - finalizou.

