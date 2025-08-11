Sem Medina, três brasileiros avançam às oitavas de final da WSL Tahiti

A elite do surfe mundial disputa em Teahupo'o a etapa da WSL Tahiti, e o Brasil assegurou três representantes nas oitavas de final masculinas. O campeão olímpico Italo Ferreira, o atual líder do ranking, Yago Dora, e o surfista João Chianca avançaram na competição, mantendo-se na disputa pelo título no Taiti. Gabriel Medina não está competindo na temporada de 2025 da WSL.

Italo Ferreira, que venceu o evento em 2024, confirmou seu favoritismo ao vencer sua bateria na fase de abertura e garantiu vaga direta nas oitavas. Yago Dora, defendendo a primeira posição no ranking, também se classificou, buscando um resultado expressivo para consolidar sua posição rumo ao WSL Finals. João Chianca completou a lista de brasileiros classificados.

Em contrapartida, os brasileiros Filipe Toledo e Miguel Pupo foram eliminados na fase de repescagem e encerraram sua participação no evento.

A competição deste ano é marcada pela ausência de Gabriel Medina, tricampeão mundial e um dos atletas mais dominantes no histórico do evento em Teahupo'o. O surfista Gabriel Medina não está competindo na temporada de 2025 da WSL devido a uma lesão no ombro sofrida em janeiro.

Os confrontos das oitavas de final definirão os atletas que seguirão para as quartas, em baterias eliminatórias que são cruciais para a somatória de pontos no ranking da temporada.

A parceria entre o Vivo Rio Pro e a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, continua gerando resultados significativos. Segundo o relatório de Impacto Econômico elaborado pela EY, a etapa do Championship Tour na América Latina registrou um recorde ao movimentar R$ 179 milhões, representando um crescimento de 12% em comparação a 2024, quando o valor alcançou R$ 159 milhões.

Entre 2022 e 2025, o impacto econômico cresceu 142%, consolidando o evento como o maior do surfe mundial e um importante motor de desenvolvimento para a Região dos Lagos. Durante a competição, a Praia de Itaúna recebeu cerca de 410 mil visitantes. A etapa também alcançou 100% de ocupação na rede hoteleira da região e movimentou diversas atividades paralelas na cidade, resultando em uma programação contínua de 24 horas ao longo dos 11 dias, destinada a todas as faixas etárias.