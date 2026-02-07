No dia do aniversário, italiana leva ouro e recorde nas Olimpíadas de Inverno

Anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, a Itália garantiu seu primeiro ouro neste sábado (7), com direito a quebra de recorde. A patinadora de velocidade Francesca Lollobrigida venceu a final dos 3000m com tempo de 3:54.28, estabelecendo o novo recorde olímpico. Tudo isso no dia em que a atleta completa 35 anos.

continua após a publicidade

➡️Suíça fatura o primeiro ouro das Olimpíadas de Inverno 2026 com vitória emocionante

➡️Favorito à primeira medalha do Brasil, Lucas Pinheiro encara a pressão como 'privilégio'

A italiana superou a norueguesa Ragne Wiklund, que garantiu a medalha de prata, com tempo de 3:56.54, enquanto a canadense Valerie Maltais completou o pódio, com o bronze, após concluir a prova em 3:56.93.

Os Jogos de Milão-Cortina marcam a quarta participação olímpica de Francesca Lollobrigida, que foi medalhista de prata nos 3000m em Pequim 2022, além de conquistar o bronze na largada em massa, na mesma edição. Após as últimas Olimpíadas, a atleta fez uma pausa na carreira para ser mãe, em 2023, e retornou ao cenário em grande estilo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ragne Wilklund, Francesca Lollobrigida e Valerie Maltais no pódio dos 3000m da patinação de velocidade (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Primeiro ouro das Olimpíadas de Inverno é da Suíça

Mais cedo, o suíço Von Allmen se tornou o primeiro medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026, no esqui alpino downhill. Com o tempo de 1min51s61c, ele garantiu o título, superando a concorrência por uma margem apertada. Apenas 20 centésimos separaram o suíço do segundo colocado, o italiano Giovanni Franzoni. Outro atleta da Itália, Dominik Paris, completou o pódio em terceiro, com 1min52s11c.

+ Aposte no seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial