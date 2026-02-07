No dia do aniversário, italiana leva ouro e recorde nas Olimpíadas de Inverno
Francesca Lollobrigida venceu os 3000m da patinação de velocidade
Anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, a Itália garantiu seu primeiro ouro neste sábado (7), com direito a quebra de recorde. A patinadora de velocidade Francesca Lollobrigida venceu a final dos 3000m com tempo de 3:54.28, estabelecendo o novo recorde olímpico. Tudo isso no dia em que a atleta completa 35 anos.
A italiana superou a norueguesa Ragne Wiklund, que garantiu a medalha de prata, com tempo de 3:56.54, enquanto a canadense Valerie Maltais completou o pódio, com o bronze, após concluir a prova em 3:56.93.
Os Jogos de Milão-Cortina marcam a quarta participação olímpica de Francesca Lollobrigida, que foi medalhista de prata nos 3000m em Pequim 2022, além de conquistar o bronze na largada em massa, na mesma edição. Após as últimas Olimpíadas, a atleta fez uma pausa na carreira para ser mãe, em 2023, e retornou ao cenário em grande estilo.
Primeiro ouro das Olimpíadas de Inverno é da Suíça
Mais cedo, o suíço Von Allmen se tornou o primeiro medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026, no esqui alpino downhill. Com o tempo de 1min51s61c, ele garantiu o título, superando a concorrência por uma margem apertada. Apenas 20 centésimos separaram o suíço do segundo colocado, o italiano Giovanni Franzoni. Outro atleta da Itália, Dominik Paris, completou o pódio em terceiro, com 1min52s11c.
