Samuel Pupo é campeão do WSL Challenger de Saquarema

O surfista brasileiro Samuel Pupo e a portuguesa Yolanda Hopkins conquistaram os títulos da quinta etapa do WSL Challenger Series 2025, o Banco do Brasil Saquarema Pro, neste sábado (18). A competição ocorreu na praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, com ondas entre 0,5 e 1 metro e vento onshore (do continente para o mar).

Na disputa masculina, Samuel Pupo repetiu seu feito de 2023 ao vencer novamente em Saquarema. O brasileiro superou o havaiano Eli Hanneman em uma final equilibrada por 10.17 contra 9.50 pontos.

— Não acredito que consegui ganhar aqui outra vez. Senti que Deus estava comigo em todos os heats. Esta vitória significa muito. Saquarema é um lugar especial e este público é incrível! — afirmou Pupo.

Na final feminina, Hopkins superou a basca Annette Gonzalez Etxabarri com 13.16 pontos (7.33 + 5.83) contra 10.20 da adversária. Esta foi a primeira vitória da portuguesa em uma etapa do Challenger Series, que veio dias após ela garantir sua classificação para o Championship Tour 2026.

— Este evento é muito especial para mim. Consegui a qualificação e agora esta vitória... é inacreditável! As ondas estavam difíceis, mas consegui encontrar boas direitas e fazer o meu surf. Estou super feliz, foi uma semana incrível — disse Yolanda após a final.

Yolanda Hopkins e Samuel Pupo com troféu do Challenger (Foto: WSL / Thiago Diz)

Atletas sobem no ranking

A basca Annette Gonzalez Etxabarri também teve destaque na competição ao eliminar sua própria irmã Janire nas semifinais. Com o resultado, Annette subiu 15 posições no ranking mundial, alcançando o sexto lugar.

Com a vitória, Samuel Pupo subiu 11 posições e agora ocupa o segundo lugar no ranking masculino, com 21.860 pontos, atrás apenas de Eli Hanneman, que lidera com 22.230 pontos.

No ranking feminino, Yolanda Hopkins assumiu a liderança do Challenger Series, empatada com a francesa Tya Zebrowski, ambas com 33.375 pontos. Portugal mostra força no circuito, com Francisca Veselko ocupando o quarto lugar com 20.615 pontos.

O circuito Challenger Series 2025 entrará em pausa após a etapa brasileira. A próxima competição será realizada em Pipeline, no Havaí, com o Lexus Pipe Challenger, programado para ocorrer entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026. Esta será a etapa decisiva para definir as últimas vagas para o Championship Tour 2026, principal divisão do surf mundial.