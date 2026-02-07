Bad Bunny será a atração do Show do Intervalo do Super Bowl LX, neste domingo (8), no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA). Mesmo sem fazer muito sucesso no Brasil, o cantor porto-riquenho é um dos ícones da música latina e dono de diversos recordes nas plataformas de streaming. Em sua discografia, o artista possuí diversas referências a esportes variados, como futebol, Fórmula 1 e basquete.

Benito Antonio Martinez Ocasio, ou Bad Bunny, nasceu no dia 10 de março de 1994, em Vega Baja, Porto Rico. Bunny começou a ganhar popularidade através do SoundCloud. Enquanto trabalhava como empacotador em um supermercado e cursava comunicação na Universidade de Porto Rico em Arecibo, ele foi descoberto por uma gravadora.

Em 2016, o lançamento do single "Soy Peor" marcou o início de sua escalada comercial, que foi potencializada por colaborações com artistas como Cardi B, J Balvin e Drake, cujas faixas atingiram as primeiras posições da Billboard Hot 100.

Sucesso em 2020

Entre 2020 e 2022, o artista estabeleceu recordes históricos de vendas e críticas. O álbum El Último Tour Del Mundo (2020) foi o primeiro disco totalmente em espanhol a liderar a Billboard 200, feito repetido por Un Verano Sin Ti (2022), que permaneceu 13 semanas no topo e recebeu a primeira indicação de um álbum em espanhol à categoria de Álbum do Ano no Grammy e, atualmente, o disco com mais reproduções na história do Spotify, com quase 22 bilhões de plays.

Em 2023, Bad Bunny lançou Nadie sabe lo que va a pasar mañana, projeto focado no trap que deu origem à Most Wanted Tour em 2024, onde revisitou as sonoridades do início de sua carreira.

Bad Bunny com o piloto Sergio Pérez (Foto: Reprodução)

Símbolo latino

O ano de 2025 marcou uma nova etapa na carreira de Bad Bunny. No dia 5 de janeiro, ele lançou seu sexto álbum de estúdio, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que acompanhou uma residência musical no Coliseu de Porto Rico. O disco tornou-se o primeiro álbum em espanhol a vencer a categoria de Álbum do Ano no Grammy.

O impacto global do artista foi reafirmado em setembro de 2025, quando foi anunciado como a atração principal do show de intervalo do Super Bowl LX, que ocorre neste domingo (8). O anúncio coroa uma trajetória de dez anos de carreira marcada pela liderança em plataformas como o Spotify e pela inclusão em listas de pessoas mais influentes do mundo por publicações como a revista "Time".

Até o momento, o histórico de Bad Bunny inclui seis Grammy Awards e dezessete Latin Grammy Awards, além de ter sido eleito Artista do Ano pela Billboard em 2022 e 2025. Com uma fortuna estimada em mais de 40 milhões de dólares e presença constante em rankings de influência cultural, Bunny permanece como a face mais visível da globalização da música latina, utilizando sua plataforma para abordar temas que vão da valorização da cultura de Porto Rico ao entretenimento de massa.

Bad Bunny será a atração do show do intevarlo do Super Bowl LX (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Referência sobre esportes

Em toda a discografia, Bad Bunny faz diversas referências aos esportes, com ênfase no basquete, futebol e automobilismo. Veja algumas:

LeBron James HOY COBRÉ "En Miami soy LeBron con el 6" "Em Miami sou LeBron com a 6" (referência à época do Heat). Stephen Curry Tu No Vive Así "Curry las mete hasta que LeBron lo gardea" "Curry as encesta até que o LeBron o marque." Kobe Bryant 6 Rings "Black Mamba forever" Música inteira em tributo após sua morte; cita os 5 anéis + 1 do casamento. Luka Dončić 25/8 "Luka Dončić, no hay manera que yo falle" "Luka Dončić, não tem como eu errar." Kevin Durant Caro "Soy como Durant, cojo el balón y me voy para el aro" "Sou como Durant, pego a bola e vou para a cesta." Tim Duncan Vuelve Candy B "5 años en la cima como Tim Duncan" "5 anos no topo como Tim Duncan" (exaltando sua longevidade). JJ Barea El Apagão "Barea fue campeón antes que LeBron" "Barea foi campeão antes de LeBron" (Barea ganhou em 2011 contra o Heat de LeBron). Trae Young CYBERTRUCK "Tirando de media cancha, Trae Young en los Hawks" "Arremessando do meio da quadra, Trae Young nos Hawks."

Lionel Messi Vuelve Candy B "Desde que Messi está en la USA

To' el mundo sabe quién es la cabra

Ya no es Tom Brady "Desde que Messi está nos EUA, todo mundo sabe que o GOAT não é mais Tom Brady." Messi & Cristiano Ronaldo Tu No Vive Así "No he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi" Trocadilho com "cristãos" e Cristiano Ronaldo orando para Messi. Maradona ACHO PR "Maradona y Messi en el fútbol" Cita os dois como os padrões de excelência. Cristiano Ronaldo Otra Noche en Miami "Soy Cristiano después de hacer un gol" "Sou Cristiano depois de fazer um gol" (sentindo-se o melhor).

Ayrton Senna NADIE SABE "Por eso están rezando que me estrelle, Ayrton Senna" "Por isso estão rezando para que eu me estrele [bata o carro], Ayrton Senna." Max Verstappen e Sergio Pérez MONACO "Primero llegó Verstappen y después llegó Checo" Referência à dominância da Red Bull em 2023. Ken Block CYBERTRUCK "Haciendo drifting en la nieve, flow Ken Block" Homenagem ao piloto de rally e mestre do drift.

