Rafaela Silva vai à final do Grand Slam de Paris: horário e onde assistir

O judô brasileiro vive um sábado (7) de decisões no Grand Slam de Paris 2026. Rafaela Silva, campeã olímpica, está na final e disputa o ouro na categoria até 63kg, marcando o retorno do país à decisão feminina da competição francesa após dez anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além dela, Larissa Pimenta briga pelo bronze nos 52kg. As lutas decisivas da primeira etapa internacional do judô em 2026 começam às 13h (horário de Brasília).

🥋✅ Ficha técnica

Final e disputa por bronze de Rafaela Silva e Larissa Pimenta - Grand Slam de Paris

🗓️ Data: Sábado, 07 de fevereiro de 2025;

⏰ Horário: 13h (de Brasília);

📺Onde assistir: SporTV 3, CazéTV (Youtube) e Time Brasil TV (Youtube).

continua após a publicidade

➡️ Rafaela Silva fala sobre ter cogitado suicídio e fuga das redes sociais

➡️ Exclusivo: Irmã de Rafaela Silva, Raquel lidera atletas no Instituto Reação

Rafaela busca o topo após campanha impecável

Rafaela Silva terá pela frente a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo na final. O caminho da carioca até a disputa pela medalha dourada foi marcado por um domínio técnico notável. Nas oitavas de final, a judoca superou a italiana Carlotta Avanzato por waza-ari. Em seguida, nas quartas, venceu a holandesa Joanne Van Lieshout, atual campeã mundial, também por waza-ari. A classificação para a final foi confirmada com uma vitória sobre a japonesa Kirari Yamaguchi, em uma luta definida por um yuko e um waza-ari.

continua após a publicidade

O desempenho de Rafaela encerra um jejum de finais femininas para o Brasil no Grand Slam de Paris. A última vez havia sido em 2016, quando Mayra Aguiar conquistou o ouro. Rafaela tem agora a chance de se tornar a quinta brasileira campeã na história do prestigiado torneio.

Larissa Pimenta e a reedição olímpica

Na categoria até 52kg, Larissa Pimenta busca a medalha de bronze contra a alemã Mascha Ballhaus. O confronto é uma reedição da repescagem dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A trajetória de Larissa no Grand Slam foi mais desafiadora. A brasileira estreou com vitória sobre a sul-coreana Suryeon Hwang, que recebeu o terceiro shido no Golden Score. Nas oitavas, derrotou a italiana Kenya Perna com dois yukos. Contudo, nas quartas, foi superada por Distria Krasniqi, de Kosovo, também no Golden Score. A recuperação veio na repescagem, onde Pimenta garantiu a vaga na disputa pelo bronze ao vencer a húngara Reka Pupp com um yuko.

Larissa Pimenta em Paris 2024 Foto: Wander Roberto/COB

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial