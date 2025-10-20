Quem é Isabella Arantes? Conheça a mãe do futuro filho de Gabriel Medina

Neste final de semana, o surfista Gabriel Medina surpreendeu seus seguidores com a publicação de uma foto ao lado da namorada Isabella Arantes, sugerindo que eles estão à espera do primeiro filho. Apesar de não haver nenhum comunicado oficial, os amigos do casal já comemoram a notícia nas redes sociais.

Os boatos sobre o relacionamento começaram a surgir em junho deste ano. Em meio a repercussão, Gabriel Medina postou uma foto ao lado da modelo confirmando a união. Mas quem é Isabella Arantes? O Lance! te explica.

Quem é a namorada de Gabriel Medina?

Natural de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, Isabella tem 27 anos e acumula mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. Modelo e dona de marca de biquínis, a influenciadora já atuou como bailarina do programa “Domingão do Faustão” e atualmente trabalha como assistente de palco do programa “Domingo Legal”, do SBT.

No Carnaval de 2025, a modelo desfilou como musa do Salgueiro na Marquês de Sapucaí. Na época, Isabella usou as redes sociais para compartilhar a novidade com seus seguidores.

- Estou com coração acelerado e 'explodindo de felicidade' por fazer parte da família Salgueirense. Quero viver cada momento, sentir essa magia do carnaval carioca, brincar, sorrir, cantar, sambar e, juntos, brilharmos no maior espetáculo da terra com o Torrão Amado e ao som da Bateria Furiosa - escreveu a influenciadora.

Isabella Arantes foi musa do Salgueiro no Carnaval de 2025, no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Antes de se envolver com Gabriel Medina, a modelo teve um romance com outro famoso bastante conhecido. Em 2019, cerca de um ano antes do namoro entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca, Isabella Arantes ficou noiva do cantor sertanejo.