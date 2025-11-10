Laura Raupp conquista título brasileiro de surfe em Florianópolis

Laura Raupp conquistou o título brasileiro de surfe profissional de 2025 ao avançar para as semifinais da penúltima etapa do Dream Tour, realizada no domingo (9) na Praia Mole, em Florianópolis. A surfista catarinense de 19 anos garantiu categoricamente o campeonato nacional após a eliminação da vice-líder Juliana dos Santos.

A confirmação do título veio antes mesmo de Laura entrar no mar para sua bateria. Apesar de já ter assegurado o campeonato, a atleta competiu normalmente e venceu Alexia Monteiro, mantendo seu desempenho consistente.

Vitória com um significado especial

O campeonato representou uma conquista importante para a surfista, que buscava o título desde 2024, quando ficou próxima da vitória. Em 2025, sua campanha foi marcada por vitórias nas duas primeiras etapas do Dream Tour, em Ipojuca (PE) e Ubatuba (SP).

A Praia Mole, palco da conquista, tem significado especial para Laura, pois foi onde ela iniciou sua carreira profissional. A atleta chegou invicta à etapa de Florianópolis e agora tem a possibilidade de se tornar a primeira campeã a completar uma temporada sem perder nenhuma bateria, caso mantenha o desempenho na última etapa do circuito.

— Não tenho nem palavras pra descrever esse sentimento. Eu estava lutando por esse título desde o ano passado, que escapou por pouco. Fiz de tudo para conseguir, e viver isso aqui na minha casa, na Praia Mole, é muito especial — declarou Laura Raupp.

— Viver isso de novo, agora como campeã brasileira, é surreal. É aqui que tudo começou, e eu só tenho a agradecer à minha família e a todos que acreditam em mim. — completou.

Laura dominou o circuito nacional desde o início da temporada até a etapa decisiva. A última etapa do Dream Tour 2025 ainda será disputada, onde a catarinense terá a oportunidade de manter sua invencibilidade na temporada.