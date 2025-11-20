Após lesão, WSL confirma retorno de Medina ao Circuito Mundial em 2026
O torneio começa em abril de 2026
O tricampeão mundial Gabriel Medina retornará ao Circuito Mundial de Surfe (CT) na temporada 2026, conforme anunciou a World Surf League (WSL) nesta quinta-feira (20). O surfista brasileiro ficou fora da competição em 2025 por causa de uma lesão no ombro esquerdo, recebendo agora um wildcard de lesão (convite após não se classificar) da entidade.
A WSL utilizou o sistema de wildcard destinado a atletas lesionados para garantir a presença do brasileiro na elite do surfe mundial. O comunicado oficial divulgado pela entidade confirma Medina entre os competidores da próxima temporada.
Como aconteceu a lesão?
Medina sofreu um problema no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo durante treinamento em Maresias, no litoral de São Paulo. Após passar por cirurgia e completar o período de reabilitação, o atleta foi confirmado para voltar às competições no próximo ano.
Com três títulos mundiais conquistados em 2014, 2018 e 2021, Gabriel Medina é considerado um dos principais nomes do surfe brasileiro e internacional. Sua carreira no CT inclui números expressivos: 18 vitórias em etapas ao longo de 13 temporadas, mantendo-se por mais de uma década entre os cinco melhores surfistas do mundo. Sua estreia no circuito aconteceu em 2011.
Grandes nomes em 2026
O Circuito Mundial de 2026 terá início na Austrália, em Bells Beach, durante o mês de abril. A competição passará por diversos locais tradicionais como Gold Coast, Margaret River, Teahupoʻo, Saquarema, J-Bay, El Salvador, Trestles e Portugal, com a decisão final programada para Pipeline.
A temporada contará com outros grandes nomes do surfe mundial competindo ao lado de Medina, incluindo John John Florence, Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora. Para 2026, a WSL retornará ao sistema de pontos corridos, valorizando a consistência dos atletas durante toda a temporada.
