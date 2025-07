Brasil x China na VNL masculina: saiba horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de vôlei encara a China nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), em Ningbo, na China, pelas quartas de final da VNL masculino. O primeiro confronto do Brasil no mata-mata terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado) e da VTBV (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo BRA CHI VNL masculina Quartas de final Data e Hora Quarta-feira, 30 de julho de 2025, às 8h (de Brasília) Local Beilun Gymnasium, em Ningbo, na China Árbitro Onde assistir

A equipe comandada por Bernardinho chega com o status de grande favorita, embalada por uma campanha quase perfeita na fase de classificação que a colocou no topo da tabela. Na fase classificatória, a Brasil enfrentou apenas uma derrota, contra Cuba, e somou 32 pontos para assumir a liderança entre as seleções.

O desafio, no entanto, carrega suas particularidades. A China, que se classificou automaticamente por ser o país-sede da fase final da VNL masculina, entrará em quadra com o apoio de sua torcida contra o Brasil. Jogando em casa, os chineses apostam em seu volume de jogo para tentar surpreender o gigante brasileiro.

Veja os atletas relacionados na VNL

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHINA

QUARTAS DE FINAL - VNL MASCULINA

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2025, às 8h (de Brasília)

📍 Local: Beilun Gymnasium, em Ningbo, na China

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV