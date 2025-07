Gabi Guimarães quer transformar raiva em motivação para o Mundial

No que depender da capitã Gabi Guimarães, a Seleção Brasileira de vôlei vai mudar o foco o mais rápido possível após o vice da Liga das Nações (VNL). Apesar de admitir a intensa frustração por perder o título, a jogadora quer transformar a raiva em motivação para buscar evoluir de olho no próximo compromisso da temporada.

— A prata, o bronze pra mim mexe demais, eu fico muito incomodada mesmo, não saio feliz depois de perder um campeonato, principalmente numa final. Mas acho que é cabeça erguida ao mesmo tempo no sentido de transformar isso em motivação, acho que não tem outro caminho. Agora é a gente entender que falta, que precisa de mais, e essa frustração, essa raiva, essa chateação, essa virada de não conseguir dormir, sempre me motiva ainda mais a entender como eu posso ajudar mais a Seleção, como melhorar meu desempenho em momentos decisivos e como eu posso ajudar as meninas a performarem melhor - declarou a jogadora.

Após um breve período de folga, a Seleção feminina se reapresenta nesta sexta-feira (1), em Saquarema, para dar início à preparação para o Mundial. A competição acontece entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro, na Tailândia e Gabi Guimarães destacou a importância de mudar o foco da equipe neste momento.

— Agora é pensar em resetar, porque acho que a parte mais difícil depois de uma VNL tão desgastante é essa, a gente tem pouquíssimo tempo de folga antes de começar os treinamentos. A gente tem uma semana de treinamentos aqui no Brasil, depois a gente faz uma aclimatação, e aí é pensar jogo a jogo. A gente tem uma estreia contra a Grécia, que é um time que a gente já não tem tanto conhecimento, então é entender de material, das jogadoras que a gente conhece individualmente - projetou.

Capitã projetou disputa do Mundial (Foto: Volleyball World)

Jogos do Brasil no Mundial de Vôlei

Na primeira fase Mundial de Vôlei, as 32 equipes participantes foram organizadas em oito grupos de quatro times, com todos se enfrentando entre si. O Brasil integra o Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia. Veja abaixo o cronograma de jogos da Seleção.

Brasil x Grécia - 22 de agosto - 9h30

Brasil x França - 24 de agosto - 9h30

Brasil x Porto Rico - 26 de agosto - 9h30

*horários de Brasília