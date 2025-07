Brasileiras caem na semifinal do Mundial de Natação em Singapura

A equipe de natação do Brasil enfrenta uma difícil disputa no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Com apenas a classificação de Guilherme Caribé, até então, a Seleção Brasileira viu mais duas atletas avançarem para as semifinais no torneio: Mafê Costa e Stephanie Balduccini. As nadadoras, no entanto, foram superadas na fase decisiva da categoria dos 200m livres.

A primeira a entrar na piscina foi Balduccini, que terminou sua bateria em quarta colocação com o tempo de 1:58.28. Na bateria seguinte, e a última das eliminatórias, Mafê Costa foi ainda melhor em seu tempo - 1:57.94 -, mas finalizou em sexto lugar do grupo. A classificação das brasileiras foi por pouco, já que ficaram com a 16ª e 14ª posição, respectivamente.

A "sorte" do Brasil das eliminatórias não se repetiu nas semifinais de natação. As brasileiras ficaram juntas na semifinal 1, mas o resultado não foi como o esperado na bateria: Balduccini em penúltimo, com 1:57.87, e Mafê Costa em último, com 1:58.43. Na classificação geral, Stephanie ficou com a 13ª colocação, enquanto Mafê terminou em 14ª.

Cachorrão vive fase complicada no Mundial de Natação

Antes mesmo das disputas de semifinal, as eliminatórias contaram também com Guilherme Costa, conhecido como "Cachorrão", na categoria de 800m livre. O nadador entrou na piscina com a segunda bateria, mas não conseguiu acertar um tempo classificatória. Em seu grupo, o brasileiro terminou em oitava colocação, com 7:58.84, mas caiu para o 18º lugar na tabela geral da etapa de classificação.

Atual recordista sul-americano nas categorias de 400, 800 e 1500 metros livres, Cachorrão enfrenta a terceira eliminação nas classificatórias do Mundial de Singapura. No domingo (27), ele também não avançou para as semifinais do 200m e 400m em nado livre.

Guilherme largara da raia zero na quarta bateria dos 200 metros. Na primeira virada, ele fez a décima posição. Na segunda, o resultado foi mantido. Na terceira volta, Cachorrão subiu para a nona posição, onde permaneceu até o final com o tempo de 1:48.06. No geral, ele ficou com a 29º posição, não se classificando para a semifinal.