A histórica corrida que atravessa a Ponte Rio-Niterói estará de volta em poucos dias - no próximo domingo, dia 3 de agosto. Ao ligar duas importantes cidades do Rio de Janeiro, a ponte interfere diretamente no trânsito de muitas pessoas diariamente. Apesar disso, o Desafio da Ponte 2025 promete não prejudicar a rotina de nenhum cidadão, além de preparar ações que preservam também o bem estar do meio ambiente.

Toda ação na ponte será finalizada até às 12h (de Brasília), quando as quatro faixas serão devolvidas para o fluxo geral de transeuntes. A corrida prevê interdições parciais na Ponte Rio-Niterói, começando na noite de sábado. Às 22h do dia 2 de agosto, duas faixas nos dois sentidos serão interditadas. Já no dia da prova, às 5h, mais uma faixa em ambos os sentidos será interditada.

Aos moradores da capital carioca, é recomendado que a viagem até a linha de largada seja feita pelas barcas, que serão gratuitas para os corredores inscritos na prova. O mesmo vale para os atletas de Niterói que forem voltar para casa após a chegada, localizada na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro.

Ações de conservação do meio ambiente

Quem está acostumado a correr as tradicionais corrida de rua sabe a quantidade de copos plásticos são descartados no chão durante o trajeto. Em uma prova na ponto, esse detalhe foi levado em consideração e corrigido para que os resíduos não acabem na Baía de Guanabara. Com isso, os copos plásticos serão substituídos por sachês de água, reduzindo significativamente o volume de resíduos gerados.

Como forma de incentivar o descarte consciente, a Arena de Chegada contará com um ponto de troca: atletas que devolverem pelo menos três sachês usados receberão um chaveiro-medalha exclusivo - uma versão mini da medalha oficial do evento -, a fim de premiar a atitude consciente. Indo adiante, o programa de ações ambientais do Desafio da Ponte também irá disponibilizar barcos - para atuarem na coleta de resíduos que porventura caiam na Baía de Guanabara durante a prova.

Confira o trajeto detalhado da corrida na Ponte Rio-Niterói

A largada em Niterói será nas proximidades do Caminho Niemeyer, na Rua Professor Plinio Leite, seguindo para Av. Feliciano Sodré, em direção à praça do pedágio da Ponte no sentido Rio-Niterói.

Trajeto oficial da Ponte Rio-Niterói (Foto: Divulgação)

Entrando na Ponte, os atletas seguem até a base operacional para seguir o trajeto no sentido Niterói-Rio até aproximadamente o seu quilômetro 14, incluindo uma altimetria máxima de 72m na passagem pelo vão central e uma altimetria acumulada de cerca de 150m.

A prova segue pelo Viaduto do Gasômetro em direção à descida para Avenida Rodrigues Alves e, em sua reta final, o percurso passa pela Rua Rivadávia Corrêa, acessando o Boulevard Olímpico e concluindo na Praça Mauá, onde estará localizada a Arena de Entretenimento do evento.

Como será a corrida

O Desafio da Ponte, competição de corrida de 21km que atravessa a Ponte Rio-Niterói, será realizado no próximo dia 3 de agosto de 2025. A prova retorna ao calendário esportivo brasileiro após 12 anos de ausência, com largada em Niterói e chegada no Rio de Janeiro.

As inscrições estão abertas até 22 de julho pelo site oficial da corrida. Os participantes percorrerão os 13km de extensão da Ponte Rio-Niterói, considerada a maior ponte do hemisfério sul, como parte do percurso total da prova.

O trajeto começa próximo ao Caminho Niemeyer, em Niterói, e termina no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Os corredores terão vista para a Baía de Guanabara durante o percurso.

Para participar, os atletas precisam comprovar índice técnico mínimo: ter completado, desde janeiro de 2024, uma prova de 21km em tempo igual ou inferior a 2 horas e 30 minutos, ou uma maratona em tempo igual ou inferior a 5 horas. A comprovação deve ser de corrida de rua chancelada por entidade oficial.

História do Desafio da Ponte

A competição foi criada em 1981 e realizada anualmente até 1986, quando foi interrompida por questões operacionais e de tráfego. O evento retornou em 2011, com edições em 2012 e 2013.

Na última edição, em 2013, participaram 8 mil corredores. O brasileiro Giovani dos Santos venceu a categoria masculina com o tempo de 1h05m02s. Na categoria feminina, a queniana Dorcas Jepchirchir foi a campeã com o tempo de 1h17m42s.

Para viabilizar a prova, haverá interdição parcial da Ponte Rio-Niterói. No sábado, 2 de agosto, a partir das 22h, duas faixas serão interditadas em ambos os sentidos. No domingo, 3 de agosto, a partir das 5h, mais uma faixa será interditada em cada sentido. A previsão é que o fluxo seja totalmente liberado a partir das 12h de domingo.

O Desafio da Ponte é apresentado pela Enel Brasil, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer. A Army é a marca esportiva oficial e a Corona Cero, a cerveja oficial. O evento