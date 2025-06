Em Halle, na Alemanha, que começa na segunda (16), João Fonseca vai buscar a primeira vitória na grama em torneios ATP. Depois de chegar à terceira rodada de Roland Garros, o número 1 do Brasil e 57 do mundo treinou no Rio já está na cidade alemã.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens do bicampeonato de Alcaraz em Roland Garros

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real

Por ora, os únicos triunfos do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, nesse piso, foi nos Challengers de Surbiton e Nottingham, ambos em junho do ano passado e na Inglaterra. No primeiro, o brasileiro, então 230º do mundo, estreou vencendo o anfitrião Kyle Edmund (496º, vídeo abaixo). Depois, perdeu para o americano Brandon Nakashima (84). No segundo, o número 1 do Brasil eliminou o bósnio Damir Dzumhur (111º) e perdeu, na sequência, para o anfitrião Billy Harris (183º).

Em 2024, João Fonseca perdeu na estreia em Halle



No torneio seguinte, João Fonseca perdeu para o britânico James Duckworth (88º), em Halle (vídeo abaixo).







➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Abaixo, todos os campeões do ATP 500 de Halle:



2024 Itália Jannik Sinner

2023 Cazaquistão Alexander Bublik

2022 Polónia Hubert Hurkacz

2021 França Ugo Humbert

2019 Suíça Roger Federer

2018 Croácia Borna Ćorić

2017 Suíça Roger Federer

2016 Alemanha Florian Mayer

2015 Suíça Roger Federer

2014 Suíça Roger Federer

2013 Suíça Roger Federer

2012 Alemanha Tommy Haas

2011 Alemanha Philipp Kohlschreiber

2010 Austrália Lleyton Hewitt

2009 Alemanha Tommy Haas

2008 Suíça Roger Federer

2007 Chéquia Tomas Berdych

2006 Suíça Roger Federer

2005 Suíça Roger Federer

2004 Suíça Roger Federer

2003 Suíça Roger Federer

2002 Rússia Yevgeny Kafelnikov

2001 Suécia Thomas Johansson

2000 Alemanha David Prinosil

1999 Alemanha Nicolas Kiefer

1998 Rússia Yevgeny Kafelnikov

1997 Rússia Yevgeny Kafelnikov

1996 Suécia Nicklas Kulti

1995 Suíça Marc Rosset

1994 Alemanha Michael Stich

1993 França Henri Leconte

continua após a publicidade

João Fonseca no qualifying de Wimbledon em 2024 (Divulgação)