Paulo André Benini, campeão mundial de futebol pelo Corinthians em 2012, tem se aventurado nas quadras de tênis. O ex-zagueiro está confirmado na segunda edição do torneio internacional Masters de que acontece na Rio Tennis Academy, em Laranjeiras, que começa no próximo dia 30.

- Feliz de jogar na Rio Tennis Academy, muita gente dizendo que a academia e o cenário de fundo (Corcovado) são espetaculares- disse Paulo André, que é casado com a ex-tenista Teliana Pereira (comentarista da ESPN). Os dois são pais do pequeno Matteo, que nasceu no final de 2024.



O ex-zagueiro fala com alegria das aventuras nas quadras de tênis.



- Esse ano jogando o circuito tem sido divertido, nos últimos torneios consegui uma semi e uma final, estou aprendendo e me divertindo bastante - garante Paulo. Na última semana, o ex-corinthiano foi finalista no torneio MT 200 de Santos (SP) e este ano fez semifinal no MT 200 da capital paulista.

O torneio na acade academia carioca, que fica aos pés do Cristo Redentor, recebeu um upgrade da Federação Internacional de Tênis este ano e conta com pontuação MT 400.



Paulo André, que brilhou em outros clubes brasileiros na carreira pelos gramados, vem se dedicando ao tênis Masters desde o ano passado, quando passou a disputar seus primeiros torneios.



Na Rio Tenis Academy, o pai do pequeno Matteo disputará a categoria 40 anos e terá a concorrência de vários brasileiros além do francês Jeremy Nagy e dos argentinos Jose Kirby, Navid Jazbany e Pablo Secchi. Ele buscará seu primeiro título.

