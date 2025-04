NBA: Saiba os times que já estão classificados para os playoffs

Com menos de dez jogos restantes na temporada regular, as equipes e os torcedores já estão focados nos playoffs. Na Conferência Leste, três times já garantiram sua classificação: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e New York Knicks. Já na Conferência Oeste, apenas o Oklahoma City Thunder tem sua vaga garantida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funcionam os playoffs da NBA

As seis melhores equipes de cada conferência garantem uma vaga direta para os playoffs ao final da temporada regular. As equipes que ficam entre a 7° e a 10° posição vão disputar o torneio de play-in entre os dias 15 e 18 de abril pelas duas últimas vagas em cada conferência.

O 7º colocado joga contra o 8º, o vencedor se classifica e enfrenta o segundo melhor time da temporada regular.

O 9º enfrenta o 10º, o perdedor é eliminado e o vencedor segue para disputar a última vaga dos playoffs contra o derrotado do jogo anterior, entre o 7º e o 8º. O vencedor garante sua participação no mata-mata e enfrenta o 1º colocado.

continua após a publicidade

Estes confrontos acontecem entre os dias 15 e 18 de abril, entre o fim da temporada regular e o início dos playoffs.

Curry, jogador da NBA, batendo bola (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Times que não têm chance de classificação

Na Conferência Oeste, as equipes que não têm mais chance de se classificarem para a fase mata-mata são Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Cherlotte Hornets e Washington Wizards. Todos esses times possuem menos de 25 vitórias e não conseguem ultrapassar nenhuma outra franquia com menos de dez partidas.

A Conferência Leste, por sua vez, está mais embolada e apenas o Utah Jazz e o New Orleans Pelicans não têm mais chance.

➡️ Ex-dono do Mavericks, Mark Cuban se envolve em novas polêmicas na NBA