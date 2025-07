Giannis Antetokounmpo raramente interfere nas decisões do Milwaukee Bucks. Uma exceção no passado, no entanto, poderia mudar o rumo da franquia na NBA. Segundo o ex-jogador John Henson, o camisa 34 vetou uma troca que envolveria Khris Middleton e Jimmy Butler anos atrás.

Segundo Jon Horst, o Bucks cogitou uma troca entre Middleton e Butler há algumas temporadas. Giannis, ainda jovem, surpreendeu ao dizer “não vamos fazer isso”, o que parece ter sido a única vez em que ele interveio em negociações.

Na época, Butler era visto como um reforço de peso para o Bucks. A franquia buscava uma estrela para elevar seu patamar no Leste. Apesar do alto custo, o negócio parecia tentador nos bastidores da NBA.

Jimmy Butler acabou não indo para Milwaukee e seguiu outro caminho. No Miami Heat, se transformou em um ícone da franquia. As médias de 18,3 pontos, 5,3 rebotes e 4,3 assistências mostram sua relevância.

Giannis barrou chegada de Jimmy Butler ao Bucks

Mesmo sem Butler, o Bucks conquistou o título da NBA em 2021. Contudo, desde então, o desempenho da equipe caiu drasticamente. A troca de Jrue Holiday por Damian Lillard marcou o início dessa fase de instabilidade.

O plano com Lillard não funcionou como o esperado. Nos dois anos juntos, Antetokounmpo e Lillard não venceram nenhuma série de playoffs com o Milwaukee Bucks. Agora, Lillard fora dispensado, e Myles Turner será o novo parceiro de Giannis.

Enquanto isso, Butler segue com sucesso em outras franquias. Ele levou o Heat às finais e, mais recentemente, chegou aos playoffs com o Warriors. Seu jogo completo ainda faz diferença nas equipes que defende.

Foco na próxima temporada

Para o Bucks, fica a sensação de "arrependimento" com algumas decisões recentes. Caso Antetokounmpo tivesse aceitado a chegada de Butler, a história poderia ser diferente. Hoje, a franquia vive sob pressão e precisa de resultados.

Aos 30 anos, Giannis ainda tem tempo para buscar mais títulos. No entanto, a margem para erros é cada vez menor. O futuro do Bucks depende de decisões certeiras nas próximas temporadas.