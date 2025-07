NBA: Warriors deve negociar troca de 3 franquias por Kuminga

O Golden State Warriors não deve mais contar com Jonathan Kuminga na próxima temporada. A equipe de San Francisco negocia uma troca do jogador que envolve outras duas franquias da NBA. Segundo Ali Thanawalla e Tristi Rodriguez, da "NBC Sports Bay Area", a movimentação envolve, além da equipe californiana, o Sacramento Kings e o Detroit Pistons.

Conforme as informações dos jornalistas, o Warriors cederia Kuminga e Dennis Schroder aos Kings, ambos por meio de assinaturas e trocas separadas. Do outro lado, a franquia receberia Dario Saric e Devin Carter, além de duas futuras escolhas de segunda rodada no Draft. Já os Pistons, por sua vez, ficariam com Malik Monk.

Embora tenha tido bons momentos na passagem pela Bay Area, o ala-pivô congolês não se consolidou no time do jeito que se esperava. Por essa razão, pode ser utilizado pela franquia de San Francisco para conseguir reforços visando a próxima jornada da NBA.

Saric, por exemplo, é visto com bons olhos para uma composição de elenco. Em 2023/24, ele se tornou uma peça importante na rotação de Steve Kerr, com médias de 8 pontos, 4,4 rebotes e 2,3 assistências, além de um aproveitamento de 37,6% na linha de três.

Dario Saric em ação pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Reprodução/X: @warriors)

Warriors negociam com Al Horford

Outro atleta que interessa ao Golden State é Al Horford. O técnico Steve Kerr deseja contar com um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e o dominicano é conhecido por sua habilidade neste quesito.

De acordo com Brett Siegel, insider da NBA, existem conversas em andamento entre as partes, e um acerto pode ser concretizado em breve. O veterano de 39 anos é agente livre.