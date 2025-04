Giannis Antetokounmpo marca triplo-duplo e faz história na NBA mais uma vez

A temporada do Milwaukee Bucks vem sendo tomada por constantes oscilações, principalmente com a ausência de Damian Lillard, afastado das quadras devido a uma trombose venosa profunda na panturrilha direita. Por sua vez, Giannis Antetokounmpo puxou a responsabilidade para si ao se tornar bater duas marcas seguidas nos últimos jogos.

Na noite desta quinta-feira (3), o Sixers recebeu o Bucks na Wells Fargo Center, mas não conseguiu se impor diante do adversário. Com a perda de potência sem a presença de Lillard, Antetokounmpo se multiplicou em quadra no triunfo de sua equipe por 126 a 113. Na ocasião, o pivô foi coroado como o cestinha do embate.

Cotado a vencer o prêmio de MVP na atual temporada da NBA, Giannis mostrou as suas credenciais ao anotar 35 pontos, 20 assistências (melhor marca de sua carreira) e 17 rebotes. Se tornando o primeiro da história a da NBA a fazer 35/15/20. Em continuidade, seu aproveitamento nos arremessos escalonou, motivo de ter acertado dez dos 11 lances livres da partida. No mais, Antetokounmpo igualou Jokic e Trae Young como os únicos jogadores com 30 pontos e 20 assistências em um jogo na atual temporada.

Protagonista do confronto com o Sixers, Giannis projetou o Milwaukee Bucks para a quinta colocação da Conferência Leste com 42 vitórias e 34 derrotas. Por sua vez, o Detroit Pistons surge logo abaixo na tabela de classificação, apresentando os mesmos números. Com a reta final da temporada regular se desenhando, é esperado que a dupla marque presença nos Playoffs.

Contra o Miami Heat, no sábado (5), Antetokounmpo marcou 36 pontos, deu 10 assistências e pegou 15 rebotes na vitória do Bucks por 121 a 115. Com esse desempenho, o grego se juntou a Oscar Robertson e Wilt Chamberlain como os únicos jogadores na história da NBA a registrar jogos consecutivos com 35+ PTS, 15+ REB e 10+ AST.

Antetokounmpo abre mão do MVP

O prêmio de Most Valuable Player (MVP) coroa o jogador mais valioso da NBA a cada temporada e novamente Giannis Antetokounmpo surge como um dos cotados. Apesar de brigar com Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), o pivô do Bucks rasgou o verbo ao preferir vencer o título da liga ao lado de seus companheiros.

— A discussão sobre o MVP é ótima. Eu estive nesse debate, tipo, nos últimos sete anos? É um grande elogio, mas, no fim do dia, vencer [um título] é um sentimento diferente. Fui capaz de viver isso uma vez. Então, eu não sei se as pessoas acham que isso conta ou não, mas ganhar é ganhar. Esse sentimento, cara, é tipo melhor que sexo — brincou o astro dos Bucks em entrevista a Sam Amick, do The Athletic.