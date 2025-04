Zion Williamson pode sair dos Pelicans; saiba novo time

A desastrosa temporada do New Orleans Pelicans coloca em xeque a possibilidade de perder um de seus principais jogadores. De acordo com Shams Charania, da "ESPN", Zion Williamson pode estar com as malas prontas para encontrar um novo destino. Sobretudo, a saída do jovem astro é debatida internamente, uma vez que seu desempenho na temporada atual da National Basketball Association (NBA) deixou a desejar.

Draftado na temporada 2020/21, Zion mostrou suas credenciais ao longo dos primeiros anos, mas acabou declinando por constantes lesões. A título de recordação, o ala de 24 anos foi cortado do planejamento do técnico Willie Green por ser diagnosticado com um problema na região lombar. Segundo o jornalista, a franquia reluta para não negociá-lo, mas não descarta as chances.

— A última coisa que você quer fazer é trocar Zion Williamson e ele decolar, porque consegue encontrar ajuda, maturidade e crescimento em sua carreira. Eles querem que isso aconteça em Nova Orleans. Mas eu realmente acredito, e pessoas ao redor da liga também acreditam, que ambas as partes precisam se reunir neste verão e definir como isso vai funcionar. Porque do jeito que está agora, não será sustentável para nenhum dos lados — disse Charania.

Zion Williamson em partida pelo New Orlens(Jonathan Bachman / AFP)

Ainda que seja visto como uma promessa em ascensão, os números do atleta não são convincentes. De modo geral, a baixa produtividade em quadra está diretamente atrelada aos problemas físicos enfrentados por Zion Williamson. Em suma, desde 2019, quando foi escolhido pelo New Orleans Pelicans, o ala ficou de fora de 258 partidas, tendo entrado em quadra em outras 214 oportunidades.

Pelicans pode encontrar solução para Zion Williamson

Amargando a sua pior temporada na NBA, o Pelicans surge na vice-lanterna da Conferência Oeste, à frente apenas do Utah Jazz. Apesar de estar fora dos Playofss e play-in, a franquia de Louisiana espera se beneficiar com o tank. Isso porque a equipe de Zion Williamson sonha em adquirir Cooper Flagg, a provável primeira escolha do próximo recrutamento.

Os rumores de uma possível saída de Zion ganham forças justamente com a prioridade do draft. Afinal, Flagg serviria como a solução para os problemas apresentados pelo atual ala. Em contrapartida, caso o planejamento não se cumpra, o Pelicans possui outras peças com excelente valor de troca, como os casos de Trey Murphy e Herb Jones.