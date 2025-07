Bruna Takahashi vence na estreia e leva Brasil adiante no Smash de Las Vegas

Bruna Takahashi, 19ª do ranking mundial, fez uma boa estreia no Grand Smash de tênis de mesa, em Las Vegas, e segue como a única representante brasileira na chave de simples do torneio. No último domingo (6), ela levou apenas 15 minutos para vencer a egípcia Dina Meshref por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/3 e 11/5.

Vitor Ishiy, que também fez sua estreia na chave principal, acabou caindo na primeira partida diante do japonês Hiroto Shinozuka por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/5 e 11/7. Sem Hugo Calderano, Vitor era o único brasileiro na chave masculina individual, já que Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka não passaram pelo qualificatório.

Próximas fases

A próxima adversária de Takahashi será a japonesa Hina Hayata (9ª), em partida com data e horário ainda a definir pela World Table Tennis (WTT). Número 1 do Brasil, Bruna é a principal atleta do país no torneio e competirá apenas na chave de simples, já que a ausência de Calderano a tirou da competição de duplas mistas.

Apesar do caminho solitário na chave individual, o Brasil ainda tem três parcerias no torneio de duplas. Nesta segunda-feira (7), Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro estreiam diante dos argentinos Santiago Lorenzo e Horacio Cifuentes, enquanto Giulia Takahashi e Laura Watanabe enfrentam as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega.

Guilherme e Giulia também competem nas duplas mistas como cabeças de chave, com estreia direto nas oitavas de final, diante dos romenos Eduard Ionescu e Bernadette Szocs. Por fim, Leonardo Iizuka também segue na competição como duplista, ao lado do australiano Hwan Bae.

Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi são cabeça de chave nas duplas mistas (Foto: Divulgação/ ITTF)

O Grand Smash de Las Vegas

O Grand Smash de tênis de mesa é um torneio de elite, organizado pela World Table Tennis (WTT), que reúne os principais atletas do mundo, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. Assim como o Mundial, a competição rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice e 700 pontos aos semifinalistas.

O evento conta com as disputas de simples, nos dois gêneros, além dos torneios de duplas femininas, masculinas e mistas. Ao todo, 64 atletas disputam a chave principal de simples, em cada gênero, enquanto os torneios de duplas contam com 24 pares.