Golden State Warriors e Los Angeles Lakers só disputarão mais cinco jogos da temporada regular da NBA, que definirão suas presenças e adversários nos playoffs. Diferentes cenários podem levar ao duelo mais aguardado pelos fãs já na primeira rodada: o embate entre Stephen Curry e LeBron James, as duas "caras" da liga nos últimos anos. O possível confronto se tornou ainda mais badalado após as movimentações que levaram Luka Doncic para Los Angeles e Jimmy Butler para San Francisco.

No momento, ambas estão garantindo vaga na pós-temporada. Os Lakers ocupam a terceira colocação da Conferência Oeste, na qual os Warriors têm a quinta melhor campanha. A tendência é que as duas equipes terminem entre as posições 3 e 8 - a franquia de LeBron James até poderia alcançar o segundo colocado Houston Rockets, mas o cenário é improvável -, com chances consideráveis de um enfrentamento direto. E o duelo poderia acontecer com vantagem de mando de quadra para qualquer um dos dois times da Califórnia.

Vale ressaltar que a NBA 2024/25 prevê mais uma vez a realização do play-in: as equipes que terminarem entre as sétima e décima colocações disputarão repescagem em busca das duas últimas vagas nos playoffs.

Play-in da NBA

J1: 7º colocado x 8º colocado (vencedor avança para os playoffs como seed 7)

J2: 9º colocado x 10º colocado (vencedor enfrenta o perdedor do outro jogo)

J3: Perdedor J1 x Ganhador J2 (vencedor avança para os playoffs como seed 8)

Primeira rodada dos playoffs da NBA

1º colocado x Ganhador J3 (1º colocado disputa possível sétimo jogo em casa)

2º colocado x Ganhador J1 (2º colocado disputa possível sétimo jogo em casa)

3º colocado x 6º colocado (3º colocado disputa possível sétimo jogo em casa)

4º colocado x 5º colocado (4º colocado disputa possível sétimo jogo em casa)

Curry x LeBron: retrospecto entre Warriors e Lakers na NBA 2024/25

Na atual temporada, a vantagem é dos Lakers no confronto direto, com três vitórias e apenas uma derrota. No entanto, a única vitória dos Warriors aconteceu justamente no duelo mais recente, realizado na última quinta-feira (3), na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Com 38 pontos, Curry liderou o triunfo dos visitantes, que atualmente têm cinco vitórias consecutivas na NBA. Apesar do tropeço, James também brilhou, com 33 pontos e nove assistências.

Jogo 1 (25 de dezembro, Chase Center): Lakers 115 x 113 Warriors

LeBron James: 31 pontos, 4 rebotes e 10 assistências

Stephen Curry: 38 pontos, 1 rebote e 6 assistências

Jogo 2 (25 de janeiro, Chase Center): Lakers 118 x 108 Warriors

LeBron James: 25 pontos, 5 rebotes e 12 assistências

Stephen Curry: 13 pontos, 1 rebote e 9 assistências

Jogo 3 (7 de fevereiro, Crypto.com Arena): Lakers 120 x 112 Warriors

LeBron James: 42 pontos, 17 rebotes e 8 assistências

Stephen Curry: 37 pontos, 7 rebotes e 4 assistências

Jogo 4 (4 de abril, Crypto.com Arena): Warriors 123 x 116 Lakers

LeBron James: 33 pontos, 5 rebotes e 9 assistências

Stephen Curry: 37 pontos, 3 rebotes e 6 assistências

LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors no dia 25 de janeiro (Foto: Ezra Shaw/AFP)

Lakers têm sido carrascos dos Warriors

O Los Angeles Lakers foi responsável por duas eliminações recentes do Golden State Warriors na NBA. Na temporada 2020-21, as equipes da Califórnia se encontraram na primeira rodada do play-in, com vitória de LeBron James e companhia por um apertado 103 a 100. Depois, os comandados de Steve Kerr ainda perderam para o Memphis Grizzlies na rodada seguinte, ficando fora dos playoffs.

Na edição 2022/23, o encontro aconteceu na semifinal da Conferência Oeste. Os times até realizaram uma série equilibrada, mas os Lakers foram muito superiores no Jogo 6, com vitórias em todas as parciais e placar de 122 a 101, e fecharam em 4 a 2. Depois, no entanto, foram varridos pelo futuro campeão Denver Nuggets na final de conferência.