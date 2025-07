Brasil leva quatro ouros no encerramento da Copa do Mundo de Boxe

O Brasil encerrou, no último domingo (6), a participação na Copa do Mundo de Boxe, em Astana, com quatro medalhas de ouro. Somadas às duas pratas, também conquistadas no último dia de competição, e um bronze na véspera, a Seleção fechou a passagem pelo Cazaquistão com sete pódios.

Luiz Oliveira, o Bolinha, foi o primeiro brasileiro do dia a se sagrar campeão. Na categoria 60kg, ele superou o mongol Lundaa Gantumur por decisão unânime, enquanto Yuri Falcão (65kg), venceu o confronto com o indiano Abhinash Jamwall para garantir a medalha de ouro. Kaian Reis venceu a final dos 70kg diante de Hitesh Hitesh, também da Índia, e, por fim, Isaías Ribeiro, da categoria até 90kg, superou o turco Emrah Yasar na decisão.

Na disputa feminina, duas brasileiras foram finalistas. Jucielen Romeu, da categoria 57kg, foi superada pela indiana Jasmine Jasmine e ficou com a medalha de prata, enquanto Rebeca Santos caiu diante da anfitriã Viktoryia Grafeyev, e também encerrou com o vice. No sábado (5), Caroline Almeida conquistou a medalha de bronze na categoria 51kg.

Brasil encerrou passagem pelo Cazaquistão com sete medalhas (Foto: Divulgação/ World Boxing)

Copa do Mundo de Boxe

Organizada pela World Boxing, a Copa do Mundo de Boxe foi criada em 2024 e é disputada em etapas ao longo da temporada, nas quais os atletas somam pontos no ranking. O título é definido no Finals, última etapa do ano que, nesta temporada, será disputado em Nova Déli, na Índia.

Em 2025, a primeira etapa da Copa do Mundo foi sediada no Brasil, em Foz do Iguaçu, e a Seleção encerrou o evento com nove medalhas. A temporada ainda contará com a principal competição da modalidade, o Mundial de Boxe, que acontece em Liverpool, na Inglaterra, entre os dias 4 e 14 de setembro.