Carmelo Anthony, Dwight Howard e Sue Bird são eleitos para o Hall da Fama da NBA de 2025

Carmelo Anthony e Dwight Howard foram oficialmente anunciados, no sábado (5), como membros da classe de 2025 do Hall da Fama da NBA. A cerimônia ocorrerá em setembro em Springfield, Massachusetts.

Esta classe também inclui a equipe masculina de basquete dos EUA de 2008, conhecida como “Redeem Team”, que restaurou a supremacia do basquete americano após a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Carmelo Anthony teve uma carreira brilhante, tanto no basquete universitário quanto na NBA. Durante sua única temporada na Universidade de Syracuse, ele levou o time ao título da NCAA em 2003.

Na NBA, Anthony foi escolhido como a terceira seleção geral no Draft de 2003 e acumulou 28.289 pontos, colocando-se entre os dez maiores pontuadores da história da liga. Além de seu sucesso na NBA, Carmelo também foi membro da seleção dos EUA que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, ao lado de nomes como LeBron James e Kobe Bryant.

Dwight Howard, escolhido como a primeira escolha do Draft de 2004 pelo Orlando Magic, Howard foi um dos defensores mais imponentes da NBA, conquistando três prêmios consecutivos de Defensor do Ano entre 2009 e 2011. Além de seu título de campeão com o Los Angeles Lakers em 2020, Howard foi oito vezes All-Star e integrou oito times All-NBA.

— Eu cheguei ao verdadeiro paraíso do basquete. É uma loucura — comemorou Dwight Howard.

Sue Bird, Maya Moore e Sylvia Fowles também estão na lista

Sue Bird é a única jogadora da WNBA a ganhar títulos em três décadas diferentes. (Foto: Aris Messinis/AFP)

Além de Anthony, Howard e a equipe de 2008, a classe de 2025 do Hall da Fama é composta por figuras ilustres como Sue Bird, Maya Moore, Sylvia Fowles, o técnico Billy Donovan, o proprietário do Miami Heat, Micky Arison, e o árbitro Danny Crawford.