Gabriel Bortoleto passou longe de ter um bom GP da Inglaterra. O brasileiro bateu no TL3 e também durante a corrida, quando optou por uma estratégia ousada ao usar pneus de pista seca ainda com o asfalto molhado, logo no início da prova. Após a etapa, ele lamentou o resultado deste domingo (6) e parabenizou Nico Hulkenberg, que conquistou o tão sonhado primeiro pódio da carreira.

— Infelizmente nesse GP não conseguimos ter o mesmo desempenho que conseguimos na Áustria, na semana passada. Durante todo o fim de semana trabalhamos para buscar melhorias, mas, a verdade é que não foi possível chegar ao ponto de performance que desejávamos — disse Bortoleto, que completou:

— Na corrida de hoje, trocamos os pneus ao final da terceira volta e, sinceramente, não consegui controlar o carro e acabei batendo na barreira de pneus.

Apesar do resultado pessoal negativo, o piloto brasileiro não deixou de celebrar a conquista inédita na carreira de Hulkenberg. O alemão garantiu a terceira colocação e, com isso, seu primeiro pódio após 239 corridas na Fórmula 1.

— Parabenizo o Nico e todos os membros da equipe pelo primeiro pódio do ano que espero, realmente, seja o primeiro de muitos — encerrou o novato.

Como foi a corrida no GP da Inglaterra?

O GP da Inglaterra foi marcado por condições climáticas instáveis que influenciaram diretamente a estratégia das equipes. Já na volta de apresentação, pilotos como Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto e Bearman trocaram os pneus intermediários por compostos para pista seca. Na largada, Verstappen manteve a liderança, mas um acidente entre Ocon e Lawson causou o acionamento do Virtual Safety Car. Pouco depois, Bortoleto escorregou na primeira curva e bateu, abandonando a prova e provocando um novo VSC.

Após a relargada, um toque entre Hadjar e Antonelli causou novo acionamento do carro de segurança. Na retomada, Verstappen rodou e caiu para a décima posição. Antes disso, Piastri havia freado bruscamente sob Safety Car e foi punido com 10 segundos. O DRS foi liberado e Hülkenberg superou Stroll para assumir o terceiro lugar, seguido de perto por Hamilton, que também ultrapassou o canadense da Aston Martin.

Com a pista secando novamente, os pilotos voltaram aos boxes para pneus slick. Piastri cumpriu a punição, e Norris assumiu a liderança, controlando a corrida até a bandeirada. O piloto inglês da McLaren venceu o GP com tranquilidade, seguido por Piastri. Em terceiro, Nico Hülkenberg garantiu seu primeiro pódio na Fórmula 1 após 241 corridas, resistindo à pressão de Hamilton até o fim.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.